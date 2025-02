Killian Hayes va bien avoir une nouvelle opportunité en NBA : le meneur français vient en effet de signer un contrat de dix jours avec les Nets, qui lui ont fait de la place dans leur effectif en coupant Bojan Bogdanovic.

Retrouver un spot en NBA, Killian Hayes ne pensait qu’à ça depuis son départ des Pistons en février 2024. Il vient d’atteindre son objectif, même s’il devra maximiser cette opportunité pour espérer rester dans la Grande Ligue.

L’insider d’ESPN Shams Charania vient donc d’annoncer la signature de Killian chez les Nets pour une dizaine de jours. C’est une franchise que le Frenchie connaît bien puisqu’il avait déjà tenté d’intégrer l’effectif de Brooklyn durant la dernière intersaison. De plus, il est resté en contact avec les Nets en portant les couleurs de leur équipe de G League (Long Island) ces dernières semaines.

The Nets are waiving veteran forward Bojan Bogdanovic, sources said, freeing up two open roster spots to sign Hayes and two-way guard Tyrese Martin to a standard NBA contract. https://t.co/ANwQWhj0jF

C’est notamment grâce à quelques belles performances dans la ligue de développement que Killian Hayes a pu obtenir ce contrat de dix jours. Tournant à plus de 21 points et 8 passes de moyenne en G League, Kiki a retrouvé de la confiance et a visiblement séduit les Nets.

Néanmoins, le plus dur commence désormais : Hayes devra profiter des opportunités qu’il aura lors des prochains matchs de Brooklyn pour décrocher un second contrat de dix jours, et pourquoi pas – dans le meilleur des cas – un contrat jusqu’à la fin de la saison. Les Nets vont finir le mois de février avec des matchs contre Cleveland, Philadelphie, Washington, Oklahoma City et Portland. L’avantage pour Hayes, c’est que Brooklyn n’a pas d’autres ambitions que de bien se positionner à la Loterie NBA, ce qui pourrait lui offrir de vraies minutes.

C’est le moment ou jamais d’en profiter !

Source texte : Shams Charania

