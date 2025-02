LaVar Ball a été amputé du pied droit…

C’est une bien mauvaise nouvelle que l’on vient d’apprendre ce soir. LaVar Ball a dû être amputé de son pied droit après des complications médicales…

Le patriarche de la famille Ball a toujours aimé faire parler de lui, il a parfois été critiqué pour des déclarations tapageuses et s’est bâti une réputation sulfureuse au fil des années. Mais nul doute qu’il se serait bien passé de cet épisode relayé par TMZ… Le daron de Lonzo, LaMelo et LiAngelo a été pris en photo, et il est assis dans une chaise roulante… amputé de son pied droit. Selon les dernières nouvelles, il a fallu l’enlever suite à de sérieuses complications. Peu de détails ont encore filtré à l’heure actuelle.

LaVar Ball had his foot amputated after suffering a serious medical issue, per @TMZ

He’s in good spirits 🙏 pic.twitter.com/DjhSI8M9ii

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 19, 2025

En tout cas, on peut voir à l’image que l’homme de 57 ans garde le sourire malgré tout, et qu’il semble être dans un bon état d’esprit. Possible que la réussite de ses gosses maintienne le créateur de la marque Big Baller Brand à flots. Avec Lonzo qui a pu reprendre la compétition malgré les blessures à répétition, possiblement engendrées par cette marque de chaussures, LaMelo qui continue de faire le show et de s’éclater malgré ses résultats collectifs décevants, et même LiAngelo, qui s’est trouvé un don pour le rap et qui a même performé lors du dernier All-Star Week-end, LaVar Ball a de quoi être fier d’eux.

Même s’il s’était calmé sur les déclarations outrancières, LaVar Ball a toujours divisé, mais on ne peut pas lui enlever qu’il a toujours soutenu ses enfants et qu’il a toujours été leur premier fan. Ils sont trois bonnes raisons de garder la tête haute malgré les difficultés rencontrées. Pour l’heure, aucun de ses fils n’a réagi publiquement à ce qui devrait désormais faire pas mal réagir sur la planète basket… Et nous, on ne peut que souhaiter le meilleur rétablissement possible à LaVar, et beaucoup de courage pour lui et sa famille.

Source texte : TMZ