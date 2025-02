Peu de Français sur le pont cette nuit, et la perf la plus significative est au final à mettre au crédit de Killian Hayes en G League. Kiki continue de performer, dans l’attente d’un petit CDD pour terminer la saison en NBA ?

Les résultats de la nuit

Rudy Gobert

Il a raté cette nuit son premier match de la saison en raison de douleurs au dos. La coupure du All-Star Weekend arrive à point nommé pour la Gobe !

Nicolas Batum

6 points et 4 rebonds pour Nico Batum face au Jazz.

Ousmane Dieng

Il n’a pas pris part à la défaite du Thunder à Minneapolis.

Killian Hayes

Carton plein pour Kiki en G League. 30 points, 6 rebonds, 5 passes et 3 steals, 13/23 au tir, ne manquait plus que la victoire mais honnêtement en s’en cogne pas mal.

Killian Hayes dances through the defense and finishes through contact! 💪

Catch the @LongIslandNets take on the Celtics on ESPN+! pic.twitter.com/y1z0zvN93h

— NBA G League (@nbagleague) February 14, 2025

Le programme NBA de ce soir