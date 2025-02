Ben Simmons faisait ses grands débuts avec les Clippers, dans la victoire des Angelinos face au Jazz, et il ne s’est pas raté du haut de ses 12 points, 7 rebonds, 6 passes 3 interceptions.

S’il n’était pas en tenue pour affronter les Grizzlies la veille, Ben Simmons était bien présent pour affronter le Jazz. Comme prévu – malgré un effectif des Clippers amoindri avec les absences de Kawhi Leonard et Amir Coffey – l’Australien est sorti du banc.

Pour ses premiers points, il a rendu hommage à la franchise de Lob City avec un alley-oop envoyé par l’inévitable James Harden.

Ben Simmons’s first points as a Clipper come on an alley-oop from James Harden 👏 https://t.co/HO4DZEpI0I pic.twitter.com/eB7ZhOgROF

— LA Clippers (@LAClippers) February 14, 2025

Si l’idylle part sur de bonnes bases, cette rencontre a été plus compliquée pour les Clippers. Comme souvent face à des équipes plus faibles qui jouent le bas de tableau, les Voiliers ont déchanté et ont rapidement compté 20 points de retard.

C’est ici que Ben Simmons s’illustre.

Bennie a pu apporter sa défense et faire briller les copains notamment dans le quatrième quart pour aider Norman Powell et sa bande à remonter au score pour emmener ce match en prolongation et finir par s’imposer, 120-116.

“They made me feel wanted.”

You make US feel wanted, demon Benjamin Simmons pic.twitter.com/pyEEo5BHLU

— APHoops (@APH00PS) February 14, 2025

En 27 minutes, Ben Simmons sort une ligne de stats bien complète avec 12 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions à 4/5 au tir.

Une belle première sortie qui montre que le Néo-Clipper pourrait bien encore jouer à haut niveau comme il l’avait annoncé lors de son arrivée en Californie.

Maintenant que les débuts sont réussis, reste à savoir si l’Australien va pouvoir faire durer la lune de miel le plus longtemps possible pour aider ces Clippers à faire un coup dans la jungle de l’Ouest.

La réponse après le All-Star Break.