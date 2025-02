Parmi les (rares) attractions de la G League, on retrouve le Français Killian Hayes ou encore Isaiah Thomas. L’ancien Farfadet des Celtics se régale dans la Ligue de Développement avec 27 points de moyenne en sept matchs.

Cette nuit, Isaiah Thomas a planté 38 points dans la victoire des Salt Lake City Stars sur les Sioux Falls Skyforce. Une grande performance au scoring à l’image du joueur qu’il était à l’époque où il était une star de NBA.

Mais ce coup de chaud n’est pas un acte isolé.

Pas plus tard qu’il y a deux jours, IT avait déjà flambé avec 36 points face à ces mêmes Sioux Falls. Un back-to-back de folie qui montre que – malgré les années qui passent – le talent de scoreur d’Isaiah Thomas ne semble pas s’éteindre.

Isaiah Thomas continues to show out in the G League, scoring 21 PTS in the first half and marking another 30+ game, two days in a row.

Elijah Harkless recorded another 20+ game while Oscar Tshiebwe continues to ramp up big numbers

— NBA G League (@nbagleague) February 13, 2025

Plus largement sur cette saison 2024-25, l’ancien Celtic tourne à 27 points de moyenne, 3 rebonds et 5 passes. Le meneur multiplie les coups de chaud. Pour rappel, lors de son retour en G League, il avait mis 40 points pour rappeler à ceux qui l’auraient oublié qui il est, mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

Sur ses sept matchs en G League, Isaiah Thomas a tapé cinq fois la barre des 30 points avec donc cette fameuse pointe à 40 en opener.

Avec le marché du buy-out qui ne va pas tarder à battre son plein en NBA, IT pourrait, pourquoi pas, avoir une dernière chance dans la Grande Ligue.

Après tout, Isaiah Thomas ne s’en est jamais caché : son objectif reste toujours la NBA et il se donne les moyens de ses ambitions.

"Slow grind is better than no grind."

📊38PTS / 5AST / 3REB / 1STL

WIN || #ItStartsHere pic.twitter.com/N7wylfbXkg

— Salt Lake City Stars (@slcstars) February 13, 2025

Les plus sceptiques diront qu’il était un peu tard pour faire un comeback. Il est vrai que le meneur de poche vient d’avoir 36 ans, mais comme dirait un grand sportif français : “Moi, tu me parles pas d’âge”.

Pour finir, restons dans le champ des références avec une citation qui correspond parfaitement à la situation d’Isaiah Thomas : “Believe, croire en nos rêves”.

