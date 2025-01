Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Alors qu’on a dépassé la mi-saison et que notre dernière update date de quasiment trois semaines, c’est l’heure de faire un nouveau point sur la bataille pour le plus prestigieux des trophées individuels. Shai Gilgeous-Alexander est-il toujours au top ? Nikola Jokic a-t-il repris sa place sur le trône ? Réponse juste en dessous.

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 19,1 points / 10,4 rebonds / 5 assists / 1,3 steal / 49,1% au tir

Bilan : 32 victoires – 14 défaites

Sur dix victoires en douze matchs, les Rockets ont battu les Lakers, les Grizzlies (deux fois), les Cavaliers (deux fois) et les Celtics en janvier. Une démonstration de force qui booste la candidature d’Alperen Sengun, potentiel All-Star pour la première fois cette saison. Si Jalen Green et Amen Thompson brillent en 2025, Alpy n’est pas en reste. Sa polyvalence, son talent offensif, ses progrès défensifs et même sa clutchitude sont autant d’atouts qui aident la deuxième meilleure équipe de l’Ouest. Sengun en est à 28 double-doubles cette saison (7e en NBA) et 66 en carrière, record chez les Rockets pour un joueur de moins de 22 ans.

Stats : 24,8 points / 6,4 rebonds / 9,4 assists / 45,2% au tir

Bilan : 23 victoires – 23 défaites

Huitièmes de l’Est à l’heure de ces lignes et tout proches du Top 6, les surprenants Pistons continuent d’être guidés par un Cade Cunningham en mode All-Star. Le numéro 1 de la Draft 2021 – mieux entouré et mieux coaché cette année – fait honneur à son statut et c’est toute la ville de Detroit qui se remet à vibrer pour son équipe de basket. Si les turnovers continuent d’être un vrai problème pour Cade (l’absence de Jaden Ivey sur le backcourt n’aide pas…), et que son shoot à 3-points est porté disparu depuis mi-janvier, Cunningham brille par son leadership sans oublier de s’impliquer en défense. Suffisant pour conserver sa neuvième place au classement.

Stats : 23,7 points / 4,4 rebonds / 4,6 assists / 1,4 steal / 44,4% au tir

Bilan : 37 victoires – 9 défaites

Malgré leur récent trou d’air (trois défaites de suite, quatre en sept matchs), les Cavaliers restent de loin l’équipe avec le meilleur bilan de l’Est. Et ils méritent donc d’avoir un représentant dans notre classement MVP. Alors qu’Evan Mobley (et Caris LeVert) a fait un détour par la case infirmerie ces derniers temps, Donovan Mitchell a mis les bouchées doubles : cinq performances entre 33 et 37 points depuis mi-janvier. Certes, ses cartons offensifs ne se sont pas toujours traduits en victoire, et son agressivité est parfois synonyme d’irrégularité au tir, mais Spida fait son max pour aider les Cavs face aux petites turbulences de ce début d’année 2025.

Stats : 24,5 points / 10,8 rebonds / 3,7 assists / 3,9 contres / 1,1 steal / 47,6% au tir

Bilan : 20 victoires – 23 défaites

Victor Wembanyama a vécu une “semaine incroyable” et remplie d’émotion à Paris. Une semaine durant laquelle il a montré pourquoi il méritait d’être dans le classement du MVP, avec une première performance exceptionnelle face aux Pacers. Mais une semaine où on a vu aussi pourquoi Wemby ne peut pas prétendre – pour l’instant – à une place plus élevée, la faute à des résultats collectifs insuffisants (San Antonio a été ultra dominé contre Indiana dans l’acte II) et un petit manque de régularité sur le plan individuel. Un jour, Wemby sera à coup sûr dans le Top 5 du MVP, et probablement bien plus haut. Mais ce jour n’est pas encore arrivé.

Stats : 26,9 points / 9,0 rebonds / 5,5 assists / 1,3 steal / 45,3% au tir

Bilan : 32 victoires – 15 défaites

Solide quatrième pendant plusieurs semaines, Jayson Tatum dégringole du classement MVP jusqu’à atterrir en dehors du Top 5. JT paye les résultats décevants de Boston sur les dix derniers matchs (5 victoires – 5 défaites) ainsi que des performances bien en deçà de ce qu’il propose habituellement (moins de 23 points à 41,6% au tir dont 30,4% à 3-points, zéro pointé en première mi-temps contre Houston ce lundi). Un sérieux coup de mou donc. Pas de quoi paniquer mais vu la concurrence dans la Course au MVP, la sanction est immédiate. Tatum – qui a récemment eu bobo à l’épaule gauche – devra rapidement remettre les pendules à l’heure avec ses Celtics.

Stats : 24,9 points / 13,8 rebonds / 3,4 assists / 1 steal / 54,0% au tir

Bilan : 31 victoires – 16 défaites

Avec les difficultés actuelles des Celtics, les Knicks (sur quatre victoires consécutives) se rapprochent très sérieusement de la deuxième place à l’Est, et Karl-Anthony Towns en est évidemment l’une des raisons principales. KAT possède 13 double-doubles à 30 points au compteur cette saison. Il est aussi le deuxième meilleur rebondeur NBA derrière Domantas Sabonis. Bref, le Chat continue ses chantiers à travers la NBA et mérite de rester dans le Top 5 du MVP. On surveillera tout de même sa petite blessure au pouce de la main droite, qui l’a obligé à rater deux matchs mi-janvier et qui plombe un peu son adresse au tir extérieur en ce moment.

Stats : 25,7 points / 11,9 rebonds / 3,4 assists / 2,1 contres / 1,3 steal / 52,8% au tir

Bilan : 26 victoires – 19 défaites

Anthony Davis s’est blessé hier soir, et les Lakers se sont écroulés à Philadelphie après avoir enchaîné les victoires. “Quand notre meilleur joueur doit sortir, c’est toujours compliqué” a déclaré LeBron James, qui doit espérer un retour rapide de son copain vu son niveau de jeu récent. Avant sa blessure, AD était sur un véritable rythme de MVP : 28,2 points, 13,5 rebonds, 3,3 passes, 1,3 steal et 2,5 contres sur la deuxième moitié du mois de janvier, avec cinq victoires en six matchs pour les Lakers. Malgré les turbulences que traverse la franchise de Los Angeles cette saison, elle est Top 5 à l’Ouest à l’heure de ces lignes. Merci qui ? Merci AD.

Stats : 31,7 points / 12,2 rebonds / 5,8 assists / 1,3 contre / 60,8% au tir

Bilan : 26 victoires – 19 défaites

Avec neuf victoires sur leurs douze derniers matchs de janvier, les Bucks ont tranquillement pris place dans le Top 4 de la Conférence Est. Et comme vous pouvez l’imaginer, Giannis Antetokounmpo n’y est pas pour rien. Le Greek Freak – nommé récemment Joueur de la Semaine – défonce tout sur son passage (33 points, 13 rebonds et 5 passes par match depuis le 10 janvier) malgré un petit bobo au genou, et rappelle par la même occasion qu’il est un candidat très sérieux au MVP. Seule ombre au tableau : une adresse aux lancers-francs qui continue de chuter (53,6% sur les dix derniers matchs), mais il doit bien avoir un point faible sinon ce serait trop injuste.

Stats : 30 points / 13,1 rebonds / 10,2 assists / 1,8 steal / 57% au tir

Bilan : 28 victoires – 18 défaites

Alors qu’on pensait qu’il commençait à perdre du terrain sur Shai Gilgeous-Alexander dans la Course au MVP, Nikola Jokic a rapidement rappelé à tout le monde qu’il était le joueur le plus cheaté de la planète basket. Le Joker reste sur six triple-doubles lors de ses sept derniers matchs, dont cinq de suite (pour cinq victoires) réalisés en seulement trois quart-temps ! Jokic est aussi devenu le premier joueur depuis Wilt Chamberlain en 1968 à sortir un match en 35-20-15 face aux Kings, match dans lequel il a aussi marqué un panier impossible de son propre camp. Bref, Nikola Jokic joue sans doute le meilleur basket de sa vie, et c’est lui qui le dit.

Stats : 32,1 points / 5,3 rebonds / 6,0 assists / 1,1 contre / 2,1 steals / 52,8% au tir

Bilan : 37 victoires – 8 défaites

Nikola Jokic pousse fort mais Shai Gilgeous-Alexander garde son spot de leader. L’arrière star de la meilleure équipe NBA a enchaîné les masterclass depuis le 10 janvier : 39 points au Madison Square Garden, 40 dans le sommet face aux Cavaliers, ou encore 54 pions (record en carrière) face au Jazz il y a une semaine. Par la même occasion, SGA est de retour au sommet du classement des meilleurs scoreurs cette saison, ce qui est assez impressionnant pour un joueur qui a récemment passé plusieurs quatrièmes quart-temps sur le banc tellement le Thunder a étouffé la concurrence (malgré les absences de Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein).

Mentions honorables : Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Kevin Durant (Suns), Anthony Edwards (Wolves), Evan Mobley et Darius Garland (Cavaliers), Jalen Brunson (Knicks), Jalen Williams (Thunder), James Harden et Norman Powell (Clippers), Tyler Herro (Heat), LeBron James (Lakers), Domantas Sabonis (Kings), Damian Lillard (Bucks).