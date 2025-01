Si la Ligue des Champions de foot va attirer tous les regards ce soir, le programme NBA qui suit a de quoi nous régaler toute la nuit. Nikola Jokic et les Nuggets sont en visite au Madison Square Garden, Victor Wembanyama retrouve les parquets après son escapade parisienne, et le Heat accueille une équipe de Cleveland un peu dans le dur.

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Nets

1h : Pacers – Pistons

1h : Wizards – Raptors

1h30 : Celtics – Bulls

1h30 : Heat – Cavaliers

1h30 : Knicks – Nuggets

1h30 : Sixers – Kings

2h : Pelicans – Mavericks

2h : Spurs – Clippers

3h : Suns – Wolves

4h : Warriors – Thunder

Nikola Jokic dans son jardin à New York ?

Sur deux défaites de suite, les Nuggets voudront se reprendre ce soir mais en face, il y a les Knicks, qui restent sur quatre victoires consécutives. Sacré challenge donc, mais il en faut plus pour faire flipper Nikola Jokic. Le Joker joue peut-être le meilleur basket de sa vie en ce mois de janvier et pourrait bien faire du Madison Square Garden son jardin.

Rendez-vous à 1h30 pour le duel de la nuit !

Mais aussi…

Pacers – Pistons, la dernière fois ça avait bien chauffé entre les deux équipes !

Boston voudra profiter de la venue de Bulls en chute libre pour se remettre la tête à l’endroit.

En pleine saga Jimmy Butler, le Heat peut-il taper des Cavs (un peu) dans le dur ?

Hâte de voir De’Aaron Fox ce soir, lui qui pourrait bien quitter les Kings d’ici la semaine prochaine.

Joli match d’éclopés entre New Orleans et Dallas.

Victor Wembanyama face aux Clippers de… Kawhi Leonard.

Un remake des derniers Playoffs à Phoenix.

Stephen Curry et les Dubs peuvent-ils tenir la distance contre OKC ?

Les Français en piste

Moussa Diabaté (Hornets) voudra profiter de l’absence de Mark Williams.

Wemby va croiser Nico Batum.

Rudy Gobert en déplacement à Phoenix.

Ousmane Dieng pour quelques minutes au Chase Center ?

Guerschon Yabusele voudra une nouvelle fois briller sans Paul George et Joel Embiid.

Bilal Coulibaly face aux Raptors (sans Alex Sarr, forfait).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici