Nikola Jokic : “J’ai l’impression de jouer le meilleur basketball de ma vie”

C’est un secret pour personne : Nikola Jokic fait une saison XXL digne du MVP qu’il est. Si on a l’impression de voir la meilleure version du Joker, le Serbe a également le même ressenti.

Dans la démonstration des Nuggets face aux 76ers (144-109), Nikola Jokic n’a pas eu besoin de pousser son immense talent pour claquer un nouveau triple-double avec 27 points, 13 rebonds et 10 passes en seulement 30 minutes.

Pour illustrer le niveau de domination du Joker actuellement, voici une stat : sur ses quatre derniers matchs, il n’a fallu à chaque fois que trois quart-temps au Serbe pour caler un triple double.

Si Shai Gilgeous-Alexander n’existait pas, Nikola Jokic serait le très clair favori au titre de MVP parce qu’il est en train de produire ce qui peut être considéré comme sa meilleure saison en carrière. Le pivot tourne à 30 points (record en carrière, 13 rebonds et 9,9 passes de moyenne (record en carrière également).

Après la large victoire contre Philadelphie, le Joker s’est exprimé sur son ressenti face à cette saison XXL :

“J’ai l’impression de jouer le meilleur basketball de ma vie. En tant qu’équipe, on commence à trouver notre rythme. D’habitude face aux équipes auxquelles il manque des joueurs, on a souvent des problèmes, mais aujourd’hui on a géré et je pense que c’est un premier pas vers le fait de devenir sérieux.” – Nikola Jokic

Le Serbe n’a pas tort. Dans le sillage de sa saison extraordinaire, les Nuggets trouvent leur rythme de croisière. Denver reste sur 11 victoires en 15 matchs et s’installe confortablement dans le top 4 de l’Ouest.

Si Nikola Jokic continue d’empiler les grosses performances comme celle de ce soir, il pourrait bien aller chercher son quatrième titre de MVP au nez et à la barbe de Shai Gilgeous-Alexander.

