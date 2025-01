Le dossier Jimmy Butler continue de faire parler et il pourrait être proche de son dénouement avec un transfert à quatre impliquant les Suns, les Bucks et les Raptors.

Les Suns ont fait le plein de premiers tours de Draft cette nuit avec l’acquisition de trois first-round picks envoyés gentiment par le Jazz.

Pour les quelques personnes qui se poseraient des questions : non, Phoenix ne s’est pas découvert une envie soudaine de miser sur les jeunes, mais compte être encore plus agressif sur le dossier Jimmy Butler.

Avec l’acquisition de ces choix, les Cactus ont enfin une monnaie d’échange qui pourrait intéresser le Heat. À l’inverse, Bradley Beal intéresse toujours très peu les Floridiens, mais l’ex-Wizard est le seul joueur capable de matcher avec le contrat de Jimmy Butler.

Alors, il faut forcément faire entrer une troisième équipe dans la danse et c’est ici qu’interviennent les Bucks.

Depuis plusieurs jours, Milwaukee se découvre un intérêt soudain pour Bradley Beal. Pour acquérir le Cactus, il faudrait se séparer de Khris Middleton. Une option qui ne semble pas déranger les Daims.

La vraie question est de savoir si Bradley Beal est d’accord pour signer dans le Wisconsin ? Le numéro 3 possède toujours sa fameuse no-trade clause qui ralentit tout transfert. Selon The Athletic, le Sun ne serait pas opposé à un transfert à Milwaukee.

Ainsi, le journaliste Evan Sidery rapporte que dans le cas d’un trade autour de Jimmy Butler, l’ailier filerait bien à Phoenix tandis que Bradley Beal partirait en direction de Milwaukee et enfin Khris Middleton plierait bagage pour s’envoler à Miami, mais une quatrième équipe pourrait bien se joindre à cette grande valse.

There’s some buzz building around a potential Jimmy Butler trade framework including the Heat, Suns, Bucks and a facilitating fourth team.

Phoenix would receive Jimmy Butler. Milwaukee would receive Bradley Beal. Miami would receive Khris Middleton. Facilitator takes on salary. pic.twitter.com/0qTllhi5ba

— Evan Sidery (@esidery) January 22, 2025

Les Raptors en embuscade ?

Face à cet immense bourbier, Toronto sent qu’il y a un bon coup à faire. Les Raptors veulent se séparer de Bruce Brown et pourraient bien refourguer l’ancien d’Indiana à Miami. L’insider Brett Siegel dévoile qu’il existerait un scénario où Bruce Brown accompagnerait Khris Middleton à Milwaukee pour récupérer Bobby Portis et Pat Connaughton tandis que Kevin Love ferait ses valises direction Milwaukee.

One scenario, that two different league sources told @ClutchPoints about, involves Butler going to PHX and MIL moving out of the second apron by moving Connaughton to TOR.

This then turns into Bruce Brown/Khris Middleton to MIA, Beal/Love to MIL, Portis/Connaughton to TOR.… https://t.co/00HVKl1Uov

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 22, 2025

Enfin, une ultime question de cet immense dossier qui s’épaissit chaque jour davantage : où iront les premiers choix de Draft récupérés par Phoenix ? Toujours selon Brett Siegel, ils pourraient atterrir du côté de Miami, mais aussi à Toronto toujours à la recherche de nouvelles pièces dans sa semi-reconstruction.

Avec tous ces éléments, l’affaire Jimmy Butler pourrait trouver son dénouement dans les prochains jours.

Source texte : Evan Sidery, Brett Siegel, TheAthletic