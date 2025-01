Transfert NBA : les Suns et le Jazz s’échangent des premiers tours de Draft

Un petit transfert au milieu de notre nuit NBA avec les Suns et le Jazz qui font du business. Aucun joueur impliqué ici mais des tours de Draft qui changent de mains, avec Phoenix qui va chercher plusieurs picks, probablement pour monter un autre échange d’ici la trade deadline.

Quand on a un échange en NBA, on est souvent tentés de regarder quel nouveau joueur va porter le maillot de notre équipe préférée, mais dans celui-ci, personne n’aura à faire sa valise. Les Suns et le Jazz ont en effet décidé de s’échanger des premiers tours de Draft selon Shams Charania d’ESPN !

Oh oh les Suns ne font pas ce deal sans une idée derrière la tête. Quelque chose se prépare du côté de Phoenix. Pendant ce temps, le Jazz récupère un pick à très fort potentiel. https://t.co/qEXnyejoup

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) January 22, 2025

Le détail du trade :

Phoenix obtient : un premier tour de Draft 2025, 2027 et 2029

Utah obtient : le premier tour de Draft des Suns en 2031

La question que certains se poseront est : pourquoi le Jazz sacrifie trois premiers tours pour un seul en contrepartie ? La réponse est simple. Les picks obtenus par Phoenix seront très certainement des choix de fin de premier tour. En effet, Phoenix aura le choix de Draft le moins favorable entre Cleveland et Minnesota pour 2025. Le moins favorable entre Cleveland, Minnesota et Utah pour 2027 et 2029. Avec les gros résultats des Cavs cette saison par exemple, on peut donc s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un choix très bas, entre 28 et 30.

À l’inverse, le premier tour de Draft des Suns en 2031 pourrait lui être particulièrement haut. Dans six ans, Phoenix pourrait bien être dans une phase de reconstruction. Kevin Durant ne sera probablement plus là (il aurait 42 ans), Devin Booker en aura lui 34. Si la franchise tombe dans les profondeurs de sa Conférence, Utah pourrait bien obtenir un choix très haut placé pour ajouter un nouveau jeune talent à son roster. Un pari long terme de la part de Danny Ainge, qui sacrifie donc trois petits assets avec l’espoir d’obtenir un gros poisson dans quelques saisons.

Pour les Suns, ce move est évidemment un signe supplémentaire que la franchise va être active d’ici la trade deadline. James Jones a désormais trois picks à envoyer dans un package. Est-ce qu’il les divisera pour faire différentes retouches ou alors va-t-il tous les utiliser d’un coup pour tenter de récupérer un joueur plus référencé, comme Jimmy Butler par exemple ? Ce qui est sûr, c’est que Phoenix bouge ses pions et ne restera certainement pas immobile dans les quinze prochains jours.

Source texte : ESPN