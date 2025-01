Les highlights de Guerschon Yabusele (22 points) face aux Nuggets

De retour de blessure après avoir raté les deux derniers matchs, Guerschon Yabusele s’est montré à son avantage cette nuit face aux Nuggets. L’ailier-fort tricolore a signé 22 points dans la large défaite des siens.

Les Sixers continuent de couler en l’absence de Joel Embiid. La franchise de Pennsylvanie, pulvérisée cette nuit par les Nuggets, vient d’enchainer une 7ème défaite de rang, de quoi compliquer toujours plus les chances de Playoffs en fin de saison..

Si la défaite de cette nuit ne souffre d’aucune contestation, tant Denver a été un cran au-dessus, Philly peut au moins se satisfaire de l’état de forme de son Français. Guerschon Yabusele a inscrit 22 points en seulement 24 minutes avec le banc des Sixers. Le tricolore a sorti les muscles dans la raquette, égalant son record en carrière aux points, avec encore une fois une très grosse adresse du parking (4/5). Il ajoute 3 rebonds et 3 passes. Pick and roll, pick and pop, l’ailier-fort a fait parler son arsenal offensif.

On retiendra aussi ce gros tomar ligne de fond, avec la faute de Nikola Jokic. C’est pas un poster mais Yabu se sera offert sa propre version de la statue de la liberté.

Guerschon Yabusele drives baseline with a HAMMER 💥🔨 pic.twitter.com/QVLSwWiQH8

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 22, 2025

Sa performance aurait mérité un meilleur résultat mais les Sixers sont au fond du trou et les Nuggets ont enfoncé le clou avec un +35 qui va piquer les fans de Philly au réveil.