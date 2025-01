Les Knicks arrachent la victoire dans le derby face aux Nets (99-95)

Dans un derby de New York plus serré que prévu, ce sont les Knicks qui l’emportent (99-95). Longtemps dans le rétro, Brooklyn a eu sa chance mais n’a pas su concrétiser.

Les Knicks prennent les devants, les Nets à réaction.

Les Knicks font le court déplacement jusqu’à Brooklyn pour ce troisième derby newyorkais de la saison, le premier au Barclays Center. L’occasion pour Mikal Bridges de retrouver son ancien public pour la première fois depuis son trade. Dans une salle bien remplie par les fans des Knicks, l’ailier n’a pas vraiment senti la différence par rapport au Garden.

Sur le terrain aussi, c’est New York qui fait la course en tête. Karl-Anthony Towns est dans un bon soir, il fait un beau chantier dans la raquette. Si l’adresse n’est pas toujours au rendez-vous, les Knicks trouvent de bons tirs. De quoi créer un premier gap d’écart alors que Brooklyn perd déjà beaucoup (trop) de ballons.

Si les Nets sont moins pourvus en talents, ils compensent par une grosse envie sur le terrain. Au rebond, Claxton et Clowney vont chercher de nombreuses secondes chances. D’Angelo Russell est précieux à la création. À chaque fois qu’on voit New York créer un écart, Brooklyn grignote petit à petit. Il est toutefois compliqué pour les Nets de vraiment revenir. Les minutes sans D-Lo sont difficiles avec moins de solutions en attaque. Avec -9 avant le money time, tout reste néanmoins jouable.

New York s’est fait peur en fin de match

Ce dernier acte aura failli nous offrir une grosse sensation. Les premières minutes sont pauvres en points inscrits. La maladresse est là de part et d’autres. Cette fois, c’est au tour des Knicks de perdre de nombreux ballons et les Nets en profitent pour recoller, enfin ! Un 10-2 plus tard et c’est Brooklyn qui est en tête.

Jalen Brunson (17 points), jusqu’alors dans un mauvais soir prend enfin ses responsabilités pour aider KAT (25 points, 16 rebonds). On se dit que New York a fait le plus dur en inversant à nouveau le momentum mais D’Angelo Russell n’abandonne pas et avec un missile à 3-points, il ramène les siens à 2 unités.

Brooklyn aura même l’occasion de prendre la tête mais Cam Johnson, pourtant ouvert, ne trouvera pas la mire à 3-points à 15 secondes du terme. Jalen Brunson finit le boulot sur la ligne et les Knicks remportent une victoire à l’arrachée face à une équipe des Nets qui a désormais perdu 9 de ses 10 derniers matchs.