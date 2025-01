Pour revoir Zaccharie Risacher sur les parquets NBA, il faudra attendre au moins la semaine prochaine. Le Français est toujours touché aux adducteurs et ne peut pas faire son retour sur les terrains tout de suite.

Absent depuis le 16 janvier, Zaccharie Risacher continue doucement, mais sûrement son chemin vers la guérison. C’est du moins ce qu’ont annoncé les Hawks dans un communiqué. Les Faucons annoncent que le Français sera réévalué la semaine prochaine. Il n’est pas donc pas dit que le coéquipier de Trae Young soit de retour dans l’immédiat.

An @emoryhealthcare injury update:

Zaccharie Risacher, who has missed the last three games due to a left adductor strain, is progressing in his rehabilitation and will be re-evaluated in approximately one week. His status will be updated as appropriate. pic.twitter.com/5lw3DwFyhh

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 21, 2025

Les blessures aux adducteurs peuvent prendre du temps à guérir et à disparaître complètement, Atlanta ne prend donc aucun risque avec son numéro 1 de Draft.

C’est la première blessure de la saison (et de la jeune carrière NBA) de Zaccharie Risacher. Avant que ses adducteurs ne viennent lui mettre des bâtons dans les roues, l’ailier avait participé à toutes les rencontres d’Atlanta et il était déjà bien installé dans le cinq majeur des Faucons puisqu’il a été titulaire sur 37 des 39 matchs auxquels il a pris part.

En 23 minutes, Zacch tourne à 10,5 points, 3,5 rebonds et 1,2 passe. Espérons que cette blessure ne traîne pas trop et ne vienne pas entraver son ascension.

Source texte : X / Atlanta Hawks