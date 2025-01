Reggie Miller va commenter sur NBC la saison prochaine

Alors que TNT va perdre ses droits sur la diffusion de la NBA à la fin de la saison actuelle, on se demandait où allait rebondir l’analyste et ancienne légende des Pacers Reggie Miller. On a désormais la réponse.

C’est sur la chaîne NBC que Reggie va continuer sa carrière de consultant. La nouvelle a été annoncée ce mercredi par Front Office Sports. Miller va ainsi commenter les matchs aux côtés de Mike Tirico et Noah Eagle.

Exclusive: Reggie Miller has finalized a deal to be one of NBC’s top NBA analysts when the league returns to the network later in 2025, sources tell FOS.

Miller will call games alongside play-by-play broadcasters Mike Tirico and Noah Eagle.

Story from @sportsrapport ⬇️

— Front Office Sports (@FOS) January 29, 2025

Les “Welcome to your Kodak moment !” et autres expressions de Reggie accompagneront donc – à partir de la saison prochaine – les rencontres diffusées sur NBC, la chaîne récupérant une partie des droits TV de la NBA dans le nouveau deal de 77 milliards de dollars sur 11 ans. Jamal Crawford a également rejoint la célèbre chaîne (diffuseur historique de la NBA dans les années 1990) mi-janvier.

Ce nouveau poste ne devrait pas révolutionner la vie de Reggie Miller, habitué à commenter les matchs après avoir passé deux décennies chez TNT.

Source texte : Front Office Sports