Les Knicks s’offrent des Nuggets sans inspiration défensive (122-112)

Une rencontre attendue, avec le MVP en titre de passage à New York. Sous les lumières du Madison Square Garden, Nikola Jokic et les Nuggets n’ont pourtant pas atteint le brillant de l’or. Maîtrisés par des Knicks qui ont su mettre le bon coup de rein en début de money time, les coéquipiers de Jamal Murray repartent bredouilles… ou broucouilles, comme on dit dans le Bouchonnois.

C’est quoi le Bouchonnois ? C’est Pitibon sur Sauldre, c’est Ariège et puis Corville quoi… C’est ça le Bouchonnois. Peut-être que Mike Malone devrait emmener ses joueurs à la chasse célèbre de la région, celle à la Galinette Cendrée. Parce qu’au jeu du déplacement, les Nuggets n’y sont pas particulièrement en ce moment. Défaite à Minneapolis, défaite à Chicago, et maintenant défaite à New York. Un beau 0 pointé qui s’explique de plusieurs raisons.

Ce soir, ça a d’emblée mal commencé. Deux fautes dès les premières minutes pour Nikola Jokic, retour forcé sur le banc pour quasiment la moitié de la première mi-temps. Et un rythme qui ne viendra que très tard dans la partie. En l’absence du boss, c’est Jamal Murray qui maintient notamment les Nuggets à flot. Une tâche bien difficile car la défense de Denver est plus que moyenne. Michael Malone va grincer des dents.

On en termine très vite avec la rencontre, sachez que les Knicks ont placé un 10-0 propre en début de 4e quart qui a mis un gros coup de plomb dans l’aile des visiteurs, constamment à la poursuite passé ce moment. Une poursuite remportée par les locaux. Jalen Brunson colle 30 pions et 15 passes, patron en son arène.

Brunson goes off for 30 points & 15 assists as the @nyknicks keep it rolling!

🗽 5 straight wins

🗽 32-16 record

🗽 408 points over last 3 games: most in franchise history pic.twitter.com/TD8jHSRHTQ

— NBA (@NBA) January 30, 2025

Nous parlions donc de la défense de Denver. Petit bilan rapide du road trip jusqu’ici : 133 points encaissés à Minny, 129 à Chicago, 122 à New York. Des totaux bien trop élevés. Et qu’il puisse y avoir un grand Nikola Jokic ou non, cela ne peut pas avoir de grande influence dans un match où les portes du bar sont grandes ouvertes du début à la fin.

Là est le grand défi hivernal des Nuggets : être capable de tenir la baraque en défense. Nikola Jokic est en tête dans les pointés du doigt, certaines séquences virales ne sont vraiment pas à son honneur en matière de protection de cercle. Les triple-doubles c’est oui, l’activité défensive doit l’être aussi. Et tant que cela n’est pas intégré par le boss, difficile de demander aux autres de s’appliquer rigoureusement. Il le faudrait pourtant.

Autre dossier qu’il faudra ouvrir : Michael Malone. Ce soir, difficile de lui donner du crédit malgré le contexte compliqué avec les fautes de Jokic. Temps de jeu mal gérés, temps morts pris à des moments plutôt… discutables. Attention, il ne faudrait pas que la mauvaise série se poursuive trop longtemps.