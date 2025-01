Adam Silver, fan des matchs de 40 minutes

Bientôt un format FIBA pour la NBA sur le plan de la longueur des matchs ? C’est une porte ouverte par Adam Silver, qui a expliqué dans le Dan Patrick Show que jouer des matchs de 40 minutes était plus en adéquation avec les habitudes de consommation actuelles. Au détriment d’un passé sportif conséquent ?

C’est sans doute l’une des déclarations qui va le plus faire parler aux États-Unis ce jeudi. Adam Silver a admis être un admirateur du format 40 minutes pour un match de basket. Le format olympique, le format FIBA, en gros. Pour le Commish’, il est question d’uniformité dans un écosystème basket qui se veut toujours plus mondial… et où la NBA fait office d’exception sur le plan du temps de jeu.

“Alors que nous prenons de plus en plus part au basket de manière global, la NBA reste la seule ligue où nous jouons 48 minutes. Et je suis un fan des quart-temps de 10 minutes. Je ne suis pas sûr que beaucoup d’autres le soient. En mettant de côté tout ce qui est lié aux records et ce genre de choses, je pense effectivement qu’un format de 2h pour un match est plus adapté aux habitudes télévisuelles modernes. Un programme de télévision, c’est deux heures. Un match de basket olympique, c’est deux heures. Et un match universitaire, c’est 40 minutes.” – Adam Silver

Le format NBA est aujourd’hui beaucoup critiqué pour sa longueur, ses temps morts, ses publicités… un tout qui hache beaucoup l’action réelle et rend parfois le contenu indigeste à regarder en direct (ESPN rapporte que la moyenne est de 2h16 pour la saison passée). La durée d’un match au total est particulièrement élevée, rapportée au temps de jeu effectif. Et c’est là-dessus que la direction de la Ligue semble vouloir agir.

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4

— Dan Patrick Show (@dpshow) January 29, 2025

Toutefois, ce qui fait aussi le mythe de la NBA et de ses scores très hauts sont aussi le fait de jouer un peu plus qu’ailleurs. Passer de 48 à 40 minutes de jeu, c’est aussi moins de temps d’antenne, donc moins de publicités. Et on ne parle que du plan business. Sur le plan sportif, réduire la durée d’un match serait l’acte qui entérinerait certainement beaucoup de records individuels et collectifs sur une rencontre. Et ça, il y a fort à parier que du côté des acteurs sportifs, ça grince beaucoup.

Histoire de compromis, comme d’habitude. Mais ça ne s’annonce pas facile du tout…

Sources : Dan Patrick Show, ESPN