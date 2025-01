Victor Wembanyama en double-double, les Spurs trop courts face aux Clippers (116-128)

Victor Wembanyama à 23 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres… mais Wemby et les Spurs trop courts face aux Clippers de Nicolas Batum, qui ont passé un 13-0 au meilleur moment pour envoyer le public de San Antonio au lit.

On attendait une rencontre plutôt serrée, on l’a eu. Avec un Victor Wembanyama qui a failli, peut-être pour la première fois de sa carrière, perdre ses nerfs. Peut-on lui en vouloir ? À vous de juger, voici les faits : après avoir contré un Ivica Zubac passablement énervé de l’absence de coup de sifflet, Wemby s’est fait cartonner par le pivot des Clippers et est envoyé au sol. Forcément, l’envie d’en découdre est présente et Wemby court vers son vis-à-vis avant d’être presque immédiatement stoppé par ses coéquipiers.

WEMBY FUE A BUSCAR A ZUBAC DESPUÉS DE ESTE EMPUJÓN DEL PIVOT DE CLIPPERS. pic.twitter.com/MqDMbsHkeF

— SPURS LATAM (@Spurs_Latam) January 30, 2025

Fait de jeu qui n’enlève pas grand chose à la performance d’un Victor d’abord plutôt discret en ce qui concerne le tir à 3-points. C’est Stephon Castle qui a particulièrement bien commencé la rencontre côté Spurs, pour répondre à des Clippers qui ont bien partagé le ballon. Un sens du collectif qui se traduit particulièrement dans les statistiques : quatre joueurs à plus de 20 points, avec Norman Powell et Kawhi Leonard en chefs de meute à 27 unités chacun.

De son côté, Nicolas Batum claque lui 12 points, 5 rebonds et 1 interception à 4/5 au tir, sans doute la performance tricolore de la nuit. Les Clippers ont réussi à faire le break dans le troisième quart-temps, avant de voir San Antonio revenir complètement grâce en partie au réveil de Wemby à 3-points. Il faudra un 13-0 très sec à 4 minutes du terme pour terminer le match définitivement. Après la défaite à Phoenix, la victoire fait du bien et permet de se remettre en route avant la suite du roadtrip, qui s’effectuera chez les Hornets.