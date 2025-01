Quelques heures après son arrivée en grande pompe (non) à Salt Lake City, Isaiah Thomas avait cartonné (40 points) pour son premier match de la saison en G League. 48h plus tard, le petit IT a remis ça avec 30 points pour son deuxième match.

L’ancien joueur des Kings, des Celtics, des Cavs ou des Nuggets ne lâchera jamais le steak.

Plombé par les blessures depuis trop longtemps et devenu indésirable en NBA, le tout petit (1m75) meneur de jeu a néanmoins pris l’habitude d’envoyer des cartons à l’échelon inférieur à chaque fois qu’il y passe faire un tour. Cette nuit, pour son deuxième match avec les Stars de Salt Lake City (on n’invente rien c’est le nom de la franchise), IT en a encore collé 30, histoire de rappeler OUI ON SAIT qu’il existe.

IT STAYS HOT! The former NBA All-Star dropped a game-high 30 points, including 5 threes. He scored 40 points last night and is averaging 35 PPG through two games. ⭐️ pic.twitter.com/P1iILuGxLj

— NBA G League (@nbagleague) January 30, 2025



30 points, 11/20 au tir dont 5/10 de loin, 3 rebonds, 4 passes, ça fait donc 70 points en deux matchs et l’on se demande désormais quelle franchise NBA surfera sur la hype pour le signer sur un contrat de 10 jours et ne pas le faire jouer.