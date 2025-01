Les Wolves enchaînent à Phoenix (113-121)

Menés par un duo Anthony Edwards (33 points) et Julius Randle (28 points) de gala, les Wolves ont triomphé des Suns. Phoenix a réalisé un troisième quart-temps très moyen qui a réduit au néant les espoirs de prolonger la série de 3 victoires alors en cours.

Un match en deux temps, où ce sont d’abord les Suns qui ont fait forte impression, guidés par Kevin Durant et Devin Booker. Début de match plutôt complexe des Wolves, mais la tendance s’inverse passé la mi-temps. Très mauvaise adresse de Phoenix (7/22 dans le 3e QT) qui laisse filer son avance pour se retrouver mené à l’entame du dernier quart-temps.

C’est à ce moment (bien choisi) que les Loups vont passer la seconde et prendre jusqu’à 16 points d’avance. Un écart qui sera rédhibitoire pour les Suns. Un run principalement mené par le duo Anthony Edwards – Julius Randle, bien qu’il convienne de noter la belle prestation de Nickeil Alexander-Walker, 23 points à 8/14 au tir.

Randle steal… Ant THROWDOWN. 😤

He’s got 27 as the @Timberwolves lead in the 4th on NBA League Pass! pic.twitter.com/azeHJr8NbM

— NBA (@NBA) January 30, 2025

Quatrième succès de suite pour Minnesota. Seul point noir de la soirée : l’exclusion de Chris Finch dans le troisième quart après avoir rouspété trop grossièrement sur le corps arbitral. Est-ce que les Wolves ont mieux joué une fois leur coach dehors ? On ne le dira pas nous-même, vous vous ferez votre avis.

ANT, WOLVES WIN 4TH IN A ROW 🐜🐺

31 PTS

7 REB

5 AST

4 BLK

2 STL pic.twitter.com/tFxGhu4SM0

— NBA (@NBA) January 30, 2025



Phoenix peut s’en vouloir, notamment sur la défense de transition. 18 points encaissés (contre 6 seulement pour les Wolves), bien trop pour espérer gagner. D’autant plus dommage que le mood était quand même meilleur depuis quelques matchs.