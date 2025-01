Dix joueurs français étaient concernés par cette nuit de basket. Sept en NBA et trois en G League, et pour savoir ce qu’il s’est passé de beau sur les parquets américains, il faudra lire les lignes ci-dessous. Allez, au boulot.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Nets : 83-104 (stats)

: 83-104 (stats) Pacers – Pistons : 133-119 (stats)

– Pistons : 133-119 (stats) Wizards – Raptors : 82-106 (stats)

: 82-106 (stats) Heat – Cavs : 106-126 (stats)

: 106-126 (stats) Sixers – Kings : 117-104 (stats)

– Kings : 117-104 (stats) Celtics – Bulls : 122-100 (stats)

– Bulls : 122-100 (stats) Knicks – Nuggets : 122-112 (stats)

– Nuggets : 122-112 (stats) Spurs – Clippers : 116-128 (stats)

: 116-128 (stats) Pelicans – Mavericks : 136-137 (stats)

: 136-137 (stats) Suns – Wolves : 113-121 (stats)

: 113-121 (stats) Warriors – Thunder : 116-109 (stats)

Victor Wembanyama

23 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 steals et 3 contres. Un match discret pour Victor, compliqué face à la brute Zubac, guette la violence de cette phrase au vu de ses stats. On attend désormais avec impatience le reveal des remplaçants pour le All-Star Game, spoiler Wemby devrait en être.

Victor Wembanyama explique sa réaction : « C’était de la frustration. C’était un ensemble de choses. »

Il assure que ce n’est pas particulièrement contre Zubac, qu’il décrit comme un « bon gars ». Mais il estime ne pas avoir eu tous les coups de sifflet qu’il méritait. https://t.co/FNF1V8qfvR

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 30, 2025

Moussa Diabaté

13 points et 8 rebonds en sortie de banc, et un rôle qui redevient intéressant depuis quelques matchs. Une saison décidément très intéressante pour Mouss Diab, de très bonne augure pour la suite de sa carrière.

Bilal Coulibaly

En difficulté face aux Raptors (1/6 au tir), l’un de ses plus mauvais matchs cette saison.

Alex Sarr

Alerte cheville lors du dernier match, alors Alex est resté à quai cette fois-ci. Alex Sage.

Nicolas Batum

12 points et 5 rebonds face à Wemby, 3/4 du parking. Y’a pas à dire, le capitaine sait choisir ses matchs. Le coquin.

Guerschon Yabusele

9 points, 6 rebonds, 3 passes, et une victoire face aux Kings. Toujours au level max, Guerschon régale en attendant de savoir si la deadline l’enverra danser ailleurs dans les prochaines semaines.

Rudy Gobert

4 points, 5 rebonds et 2 contres pour la Gobe, face à des Suns toujours incapables de les battre et c’est bien là l’essentiel.

Ousmane Dieng

7 petites minutes face aux Warriors, ça ne va pas vraiment épaissir son dossier.

Rayan Rupert

10 points, 4 rebonds, 7 passes et 3 contres en G League, Rayan prend du rythme en espérant vite le revoir aux côtés du GOAT Toumani et de la fraude Henderson.

Tidjane Salaün

23 points et 6 rebonds en G League, c’est bon pour le moral.

Armel Traoré

19 points et 8 rebonds pour Armel avec les Lakers de South Bay, et une fin de match solide pour le Français. de retour aux affaires et candidat à une place tout au bout du banc de JJ Redick.

Armed Traore with the HAMMER! 🔨

The @Lakers two-way signee is up to 14 points for the @SouthBayLakers on ESPN+. pic.twitter.com/yrVIhBrWRQ

— NBA G League (@nbagleague) January 30, 2025

Le programme NBA de ce soir