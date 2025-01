Quel match, quel match ! Au terme de 48 minutes très animées et plaisantes, les Warriors ont résisté à un Shai Gilgeous-Alexander impérial (52 points) et sans doute signé leur plus belle victoire de la saison. En back to back, contre la meilleure équipe de NBA actuellement, l’exploit doit désormais être la base de plus.

On s’est régalé. D’abord de la folie furieuse de Shai Gilgeous-Alexander, qui a collé 21 points dans le seul premier quart-temps. C’est à dire… plus que les Warriors au global (20). Une mixtape en bonne et due forme, caractérisée par la facilité d’exécution qui rend le tout visuellement sublime.

Shai Gilgeous-Alexander lit up the scoreboard for 52 PTS tonight!

Tonight, SGA became:

⛈️ The 1st player to have multiple 50+ PT games this season

⛈️ The 3rd player in OKC history to have multiple 50+ PT games

⛈️ The ONLY Canadian-born player with multiple 50+ PT games pic.twitter.com/p562dno5na

— NBA (@NBA) January 30, 2025

Dans son sillage, le Thunder prend les devants et on imagine alors une énième soirée à sens unique avec des leaders de l’Ouest en gestion. D’autant plus que Stephen Curry est constamment doublé, que ça ne lui laisse pas le moindre écart sur les écrans. La sanction tombe : 4 points à la mi-temps, 1/7 au tir.

Oui mais. Le Thunder va se prendre un classique de Golden State. La spécialité locale, celle que les nostalgiques vous sortent à toutes les sauces en parlant de la dernière décennie : le 3e quart-temps à la Warriors. De -13 à la pause, les Guerriers prennent la tête en moins de 6 minutes. Ça canarde de partout, Gary Payton II, Buddy Hield… et bien sûr le Chef, qui profite des écarts créés par la réussite de ses coéquipiers pour rentrer ses shoots.

S’engage par la suite un énorme bras de fer qui va durer jusqu’à la fin du match. Il faudra une séquence avec un très gros tir de Kyle Anderson suivi d’un contre de Kevon Looney sur Jalen Williams pour mettre les Warriors sur les rails du succès. OKC a tenté le retour au buzzer, mais deux ficelles de Curry puis d’Andrew Wiggins ont scellé le match définitivement. Avec un poster de Gary Payton II comme cerise sur le gâteau de ce délice pour les fans de Golden State.

OH GARY PAYTON 💀pic.twitter.com/raUJ954pdL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2025

Quel succès des Warriors. En back to back, face aux leaders de NBA. Une victoire sur laquelle construire une fin de saison. Du talent certes, mais aussi du hustle, et cette confirmation : il faut rallier les Playoffs. Car même en 2025, se manger cette équipe sur 7 matchs, avec la fournaise à domicile là… n’importe qui y laissera des plumes.