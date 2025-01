Highlights : les 52 points de Shai Gilgeous-Alexander contre les Warriors

Face aux Warriors, Shai Gilgeous-Alexander a proposé l’un des baskets les plus efficaces de sa carrière : 52 points, 3 rebonds, 4 passes, 16/29 au tir et 18/21 aux lancers-francs. Dommage, les Warriors ont gâché cette fête avec un succès remarquable.

Quelle maîtrise, quel niveau, quelle facilité. Autant d’adjectifs pour décrire Shai Gilgeous-Alexander quand il joue. Plus de points que les Warriors dans le premier quart-temps (21-20), et rien à faire pour l’arrêter. Malheureux le joueur à la fin du match, qui doit mettre à la poubelle l’une des plus grosses orgies offensives de sa carrière. Il a beau avoir tout fait, la maladresse de ses coéquipiers n’a pas aidé et OKC s’incline. Attention à ce que cela ne relance pas les Warriors dans la course aux Playoffs… allez, highlights !

Shai Gilgeous-Alexander lit up the scoreboard for 52 PTS tonight!

Tonight, SGA became:

⛈️ The 1st player to have multiple 50+ PT games this season

⛈️ The 3rd player in OKC history to have multiple 50+ PT games

⛈️ The ONLY Canadian-born player with multiple 50+ PT games pic.twitter.com/p562dno5na

— NBA (@NBA) January 30, 2025