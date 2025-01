All-Star Game 2025 : les remplaçants annoncés ce jeudi soir à 0h30

Après les titulaires, on connaîtra ce soir le nom des 14 remplaçants qui iront au All-Star Game 2025 de San Francisco. Comme toujours, ça risque de faire (beaucoup) réagir. Rendez-vous à 0h30.

Les fans, les joueurs et les journalistes avaient décidé du choix des dix titulaires pour le All-Star Game 2025, c’est désormais au tour des coachs de se mouiller en élisant les 14 All-Stars restants. Si pour certains (Victor Wembanyama par exemple) cela devrait être une formalité, il reste un peu de suspense à certains postes.

Comment faire le tri parmi les guards de la Conférence Est ? Qui va être snobé dans le frontcourt à l’Ouest ? (Jalen Williams, Sabonis, Sengun, Jackson Jr ?) Combien de joueurs des Cavs au match des étoiles ? Quid du Thunder ? Ce sont des questions auxquelles les coachs vont devoir répondre et il y aura forcément des déçus au petit matin.

L’annonce des remplaçants du All-Star Game 2025 aura lieu à 0h30. C’est TNT, comme pour les titulaires, qui dévoilera le nom des joueurs sélectionnés.

Who will claim the 14 remaining #NBAAllStar spots? 🌟

Find out the final East & West reserves tomorrow night at 6:30pm ET on TNT! pic.twitter.com/eSqzKH8OSw

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 29, 2025