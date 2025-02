Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Zaccharie Risacher et Bilal Coulibaly sont en forme, Sidy Cissoko a été valdingué dans tous les États-Unis et Rudy Gobert enchaine les victoires et les double-doubles.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Il a découvert un nouveau crack en la personne de De’Aaron Fox et suit de très près l’évolution de Stephon Castle. En d’autres termes, Wemby a peut-être trouvé le duo de meneurs qui l’accompagnera et l’abreuvera dans les prochaines années. Et c’est pas tout mal. Prochain gros rendez-vous pour Victor ? Le All-Star Game.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,4 points à 47,5% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 10,9 rebonds, 3,6 passes, 1,1 steal et 3,9 contres en 33,1 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Quatre matchs, quatre doubles-doubles, trois victoires, une vraie domination en défense. La valeur sûre par excellence. Bien payée, mais valeur sûre quand même.

Wolves vs Kings : 19 points à 8/9 au tir et 3/3 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 40 minutes

Wolves vs Bulls : 10 points à 4/7 au tir et 2/6 aux lancers, 15 rebonds, 1 passe, 3 steals et 3 contres en 31 minutes

Wolves vs Rockets : 13 points à 5/8 au tir et 3/4 aux lancers, 10 rebonds et 1 contre en 34 minutes

Wolves vs Blazers : 15 points à 4/6 au tir et 7/10 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 contre en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,7 points à 65% au tir et 67,6% aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 1,6 contre en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal revient en forme, jouera le Rising Stars Challenge du All-Star Weekend vendredi, kiffe apparemment sa vie… mais le plus beau dans tout ça c’est que les Wizards se sont débarrassés de Kyle Kuzma et qu’ils ont réalisé une superbe deadline. Drôle de phrase, mais Bilal est peut-être bien au bon endroit au bon moment à Washington.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,6 points à 42,5% au tir dont 28,2% du parking, 75,5% aux lancers, 5,1 rebonds, 3,5 passes, 1,4 steal et 0,7 contre en 33,3 minutes

26 points pour Bilal Coulibaly 🇫🇷

Une deuxième victoire de suite 🥳

Le GROS tir dans le money time pour terminer les Hornets🫡

PREMIER TRIPLE-DOUBLE EN CARRIÈRE POUR BILAL COULIBALY :

• 11 POINTS

• 10 REBONDS

• 11 PASSES

• VICTOIRE FACE AUX NETS 119-102

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Blessé à la cheville, Alexandre n’a pas joué de la semaine mais il est tout de même attendu au Rising Stars vendredi. En espérant qu’il reprenne un peu de rythme cette semaine quand même.

Wizards @ Hornets : DNP

Wizards @ Nets : DNP

Wizards vs Cavs : DNP

Wizards vs Hawks : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,5 points à 39,7% au tir dont 30,7% du parking, 64,4% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,2 passes, 0,7 steal et 1,6 contre en 26,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie est en pleine bourre. Un ballon perdu depuis six matchs, une deadline qui pourrait lui refiler quelques minutes en plus avec les départs de Bogdanovic et Hunter, et une mécanique qui semble revenir au meilleur des moments. Ce sera dur pour le ROY car Stephon Castle est en pleine bourre, mais le podium est très envisageable et d’est déjà très bien.

Hawks @ Pistons : 17 points à 5/9 au tir dont 2/6 du parking, 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 26 minutes

Hawks vs Spurs : 6 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking et 1 rebond en 23 minutes

Hawks vs Bucks : 13 points à 6/10 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds en 20 minutes

Hawks @ Wizards : 18 points à 8/12 au tir dont 2/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 24 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,2 points à 42,3% au tir dont 30,5% du parking, 69,4% aux lancers, 3,4 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 23,8 minutes

Depuis son retour, Zaccharie Risacher est à 64 points à 22/34 au tir pour 0 perte de balle en 80 minutes.

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Il est finalement resté à Philadelphie, et il y finira donc la saison pour le plus grand bonheur des fans des Sixers. Deux gros matchs en début de semaine, une deadline vécue avec une cible dans le dos et Guerschon va pouvoir souffler un peu pendant la pause du All-Star Game.

Sixers vs Celtics : 21 points à 8/13 au tir dont 2/4 du parking, 3/3 aux lancers, 6 rebonds en 36 minutes

Sixers vs Mavericks : 19 points à 7/8 au tir dont 0/1 du parking, 5/5 aux lancers, 8 rebonds et 4 passes en 35 minutes

Sixers vs Heat : 9 points à 3/8 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Sixers @ Pistons : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 11,1 points à 50,2% au tir dont 40,1% du parking, 73,3% aux lancers, 5,7 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,8 minutes

Yabusele last three games:

28 PTS | 7 REB

21 PTS | 6 REB

19 PTS | 8 REB

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Un peu moins de temps de jeu depuis le retour de Kawhi Leonard mais Nico continue ses travaux pour aider les Clippers à se maintenir dans le haut de la Conférence Ouest. La sagesse, le calme, le sérieux, bref, le capitaine.

Clippers @ Raptors : 11 points à 4/5 au tir dont 3/4 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 28 minutes

Clippers vs Lakers : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Clippers vs Pacers : 0 point à 0/2 du parking, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 12 minutes

Clippers vs Jazz : 0 point à 0/1 du parking et 2 rebonds en 5 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,4 points à 39% au tir dont 37,9% du parking, 78,6% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,3 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 17,5 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa continue de cartonner et il est clairement la seule raison d’être heureux quand on est fan des Hornets. Cette semaine le M a trashtalké Bobby Portis et il a dunké sur Victor Wembanyama, entre autres. Si Jusuf Nurkic lui prend des minutes, on se déplace en personne pour régler le problème.

Hornets vs Wizards : 5 points à 1/2 au tir et 3/4 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Hornets vs Bucks : 10 points à 2/2 au tir et 6/8 aux lancers, 13 rebonds et 2 passes en 22 minutes

Hornets vs Spurs : 9 points à 4/10 au tir et 1/1 aux lancers, 15 rebonds et 6 passes en 33 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 4,7 points à 59,4% au tir et 55,9% aux lancers, 7,1 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,7 contre en 19 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Superbe retour de Tidjane après un mois d’arrêt avec l’équipe 1. Saignant dès son premier match contre les Bucks, il envoie du très lourd en matière d’intensité dès qu’il est sur le terrain, et ça on ne peut pas lui enlever. Grand besoin qu’il reste en bonne santé et une fin de saison en freestyle des Hornets pourrait bien lui enlever encore un peu d’appréhension.

Hornets vs Wizards : DNP

Hornets vs Bucks : 10 points à 3/8 au tir dont 1/4 du parking, 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Hornets vs Spurs : 8 points à 3/4 au tir dont 2/2 du parking, 5 rebonds et 1 contre en 18 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 4,9 points à 33% au tir dont 29,2% du parking, 68,6% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,5 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 13,8 points à 39,3% au tir dont 25,9% du parking, 42,9% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe et 1,3 steal en 33,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Un gros match en début de semaine dans un blow-out face aux Bucks, son meilleur de la saison. Puis le retour de Chet Holmgren notamment l’a de nouveau faut reculer dans la rotation et le renverra d’ailleurs peut-être en G League la semaine prochaine. Dure dure saison pour Ousmane.

Thunder vs Bucks : 21 points à 9/13 au tir dont 3/5 du parking, 8 rebonds, 5 passes et 1 steal en 31 minutes

Thunder vs Suns : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking et 1 steal en 9 minutes

Thunder vs Raptors : DNP

Thunder @ Grizzlies : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 40,4% au tir dont 28,8% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,4 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,7 rebonds, 6,6 passes, 0,3 steal et 1,4 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Toujours rien ou presque en NBA, que ça gagne – c’est le cas en ce moment – ou que ça perde. Inquiétant, mais dans le même temps Rayan se fait plaisir en G League, c’est déjà ça.

Blazers vs Pacers : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 2 minutes

Blazers vs Kings : DNP

Blazers @ Wolves : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,5 points à 41% au tir dont 28,6% du parking, 72,2% aux lancers, 1,1 rebond, 0,5 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 7,9 minutes

Rip City Remix vs Windy City Bulls : 17 points à 7/12 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 31 minutes

Rip City Remix vs Windy City Bulls : 24 points à 10/14 au tir dont 1/2 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 37 minutes

Rip City Remix vs Rio Grande Valley Vipers : 17 points à 7/13 au tir dont 1/3 du parking, 2/3 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 17,2 points à 48,3% au tir dont 15,8% du parking, 69,2% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 0,5 steal et 1 contre en 35,2 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pas de nouvelle bonne nouvelle, c’est ce qu’on aimerait vous dire.

Knicks vs Rockets : DNP

Knicks @ Raptors : DNP

Knicks vs Celtics : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,5 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,4 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14 points à 40,7% dont 27,6% du parking, 81,8% aux lancers, 6 rebonds, 2,4 passes, 0,6 steal et 0,8 contre en 36,8 minutes

# Sidy Cissoko (transféré aux Sacramento Kings puis aux Washington Wizards, puis… coupé par les Wizards, puis signé par les Blazers, c’est bon on a fini ?)

C’est quoi cette semaine de fou malade ? Le gars a autant déménagé en trois jours qu’un mec normal dans toute sa vie. Signé par les Blazers en two-way contract, Sidy va enfin pouvoir défaire ses valises et jouer un peu au basket !

Wizards @ Nets : DNP

Blazers @ Wolves : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,3 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe et 0,1 steal en 3,2 minutes

Austin Spurs vs Sioux Falls Skyforce : 19 points à 6/11 au tir dont 3/5 du parking, 4/5 aux lancers, 1 rebond et 3 steal en 29 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,5 points à 51% au tir dont 31,6% du parking, 63% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,8 passes, 1,1 steal et 0,6 contre en 27,5 minutes

Petite pensée pour Sidy Cissoko, qui aura fait ses premiers pas avec les Spurs, qui aura eu son ovation à Paris il y a quelques jours, et qui était aux côtés de Wemby pour leur entrée en NBA ❤️

Courage et bonne continuation ! 🙏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

C’est officiel, il y a désormais TROIS joueurs français chez les Wizards !! 🇫🇷

Bilal Coulibaly

Alex Sarr

Sidy Cissoko pic.twitter.com/N97vyQpPhn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

C’est donc officiel, les Wizards ont directement coupé Sidy Cissoko.

Pas facile pour lui, on était tous excités à l’idée qu’il puisse s’exprimer là-bas mais il va falloir cravacher pour trouver sa place en NBA.

Courage Sidy ! 🙏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Ohhhh

Sidy Cissoko s’engage avec les Blazers en two-way contract !

Direction l’Oregon, où il retrouvera notamment Rayan Rupert 🇫🇷

Good luck Sidy 💪 https://t.co/wcf64x3QYO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

# Armel Traoré (coupé par les Lakers)

Coupé par les Lakers alors qu’il semblait plutôt très apprécié du vestiaire, Armel attend désormais un coup de fil pour poursuivre sa saison de l’autre côté de l’océan. Dure réalité…

Lakers @ Clippers : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 5 minutes

Lakers vs Warriors : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

South Bay Lakers vs Oklahoma City Blue : 9 points à 4/12 au tir dont 1/5 du parking, 10 rebonds et 3 passes en 28 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 0,3 contre et 0,4 steal en 25,3 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Après dix jours d’absence Killian est revenu et il a fait du sale. Superbe saison pour lui, avec le téléphone toujours allumé au cas où, évidams.

Long Island Nets vs Delaware Blue Coats : 25 points à 10/17 au tir dont 5/9 du parking, 4 rebonds, 11 passes et 2 steals en 32 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 21,1 points à 48,7% au tir dont 39,7% du parking, 76,2% aux lancers, 5,5 rebonds, 8,5 passes, 2,8 steals et 0,5 contre en 36,2 minutes