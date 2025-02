Vous en avez sans doute entendu parler : ce dimanche, c’est le Super Bowl ! Une semaine pile-poil après l’énorme transfert de Luka Doncic, toute l’Amérique a aujourd’hui les yeux rivés sur la Nouvelle-Orléans pour la grande finale du championnat NFL (0h30). Vous hésitez à vous lever cette nuit pour regarder le match ? Voici 10 bonnes raisons de mater le Super Bowl pour les fans de basket.

L’occasion de voir le premier “three-peat” depuis Shaq et Kobe

Remporter trois titres de champion consécutifs, c’est un exploit réservé aux plus grandes équipes de l’histoire. Et les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes ont l’occasion de réaliser quelque chose d’unique ce dimanche. Jamais, dans l’histoire du Super Bowl, une équipe n’a réalisé le triplé. Pas même les New England Patriots de Tom Brady.

La dernière équipe à avoir remporté trois titres de suite dans les sports professionnels US ? Ce sont les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant au début des années 2000. Autant dire que ça remonte. Les Warriors de Stephen Curry sont passés tout près d’un exploit similaire entre 2015 et 2019, mais ont perdu deux de leurs cinq Finales NBA.

Les Chiefs arriveront-ils à franchir la dernière marche face aux Philadelphia Eagles ? Réponse cette nuit à partir de 0h30.

Add the Lightning to the list.

In the seven major U.S. pro sports, the last 12 teams going for a third straight title came up short.

The last to pull off a 3-peat? The 2000-02 Los Angeles Lakers 20 years ago 🏆

(h/t @AlokPattani) pic.twitter.com/8sBjU7zkxG

— SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2022

Les Chiefs auront un supporter très spécial : Pat Riley

Alors que Kansas City vise un triplé historique, Pat Riley prendra – le temps d’un soir – le costume de fan des Chiefs.

Le président du Heat se remplira bien les poches ce dimanche en cas de victoire de Kansas City. Voici pourquoi : en 1988, alors qu’il était coach d’une équipe des Lakers double-championne NBA, Riley a déposé le terme “Three-Peat” en tant que marque à part entière, ce qui lui permet de toucher des royalties à chaque fois qu’une équipe réalise un triplé et vend des produits dérivés incluant le terme “Three-Peat”.

Pat Riley n’a jamais remporté trois titres de suite durant sa carrière d’entraîneur ou de dirigeant, mais il a touché pas mal de billets verts quand les Chicago Bulls de Michael Jordan l’ont fait (1991-93, 1996-98), ainsi que les New York Yankees (1998-2000) et les Los Angeles Lakers (2000-02).

Avec la possibilité pour les Chiefs de réaliser un exploit similaire ce dimanche, Riley a négocié un accord avec la franchise de Kansas City pour que cette dernière puisse utiliser le terme “Three-Peat” sur des produits dérivés. L’avocat du boss de Miami a d’ores et déjà annoncé que l’argent potentiellement récolté sera redistribué à la fondation de Pat Riley.

Pat Riley successfully trademarked the phrase “three-peat” when he and the Lakers were trying to win their third-straight NBA title in 1989.

The NFL has just struck a deal with Riles & Co. to use the phrase on merchandise if the Chiefs win Super Bowl LIX. pic.twitter.com/DMyrCWRSyR

— Front Office Sports (@FOS) February 4, 2025

Une revanche comme on les aime

Chiefs vs Eagles, c’est la même affiche que le Super Bowl qui a été joué il y a deux ans. Kansas City l’avait emporté dans un match fou (38-35) et Philadelphie a désormais une occasion en or de prendre sa revanche.

Pas besoin d’être fan de NFL pour kiffer ce genre de scénario.

Alors qu’on n’a pas eu de remake en NBA depuis les quatre Finales consécutives opposant Cleveland à Golden State (2015-18), c’est une belle opportunité de voir deux grandes équipes construire une rivalité sur la plus belle des scènes. De quoi nous offrir un superbe scénario cette nuit.

La superstar Patrick Mahomes est fan de NBA (et des Mavs, le pauvre)

Le transfert choc de Luka Doncic dimanche dernier a raisonné jusqu’au monde de la NFL. Le quarterback Patrick Mahomes, superstar des Chiefs, a notamment réagi. Et pour cause, il est non seulement fan de NBA mais aussi des… Dallas Mavericks.

“C’est dur. Je regarde Luka depuis qu’il a 18 ans. J’ai vu à quel point il a grandi et le joueur qu’il est devenu, c’était fun à voir. En tant que fan de Dallas, cela me blesse mais je suis content pour lui, il est désormais à Los Angeles où il tentera de réaliser son rêve de gagner un titre. Il a tellement fait pour l’équipe de Dallas mais aussi pour la ville, que j’apprécierai toujours ce qu’il a accompli durant toutes ces années.” – Patrick Mahomes

Originaire du Texas, Patrick Mahomes se trouve occasionnellement au premier rang pour soutenir les Mavs quand ils jouent à Dallas. Il est copain avec Luka mais aussi avec d’autres joueurs NBA, comme Stephen Curry avec qui il partage parfois des parties de golf.

Patrick Mahomes and Luka Doncic met up after yesterday’s Mavericks-Nuggets game where the 3x Super Bowl champion signed a Chiefs jersey for Luka 🙌

(via @dallasmavs)pic.twitter.com/V4RFufUASk

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 18, 2024

Il y aura un concert de Kendrick Lamar à la mi-temps

“They not like us, they not like us, they not like us.”

Préparez-vous à entendre le nouvel hymne du Rap US version West Coast, puisque c’est Kendrick Lamar qui va enflammer le public de la Nouvelle-Orléans à la mi-temps du Super Bowl. Le rappeur de Los Angeles devrait nous offrir un show mythique (au grand dam de Drake). Cela ne va durer que 13 minutes, mais 13 minutes suffisent à Kendrick pour réaliser une masterclass.

Habitué à balancer des références NBA dans ses sons, et pote avec plusieurs joueurs NBA made in L.A. (DeMar DeRozan, Russell Westbrook…), Kendrick Lamar risque bien d’être la plus grande star de la soirée.

🚨RUSSEL WESTBROOK AND DEMAR DEROZAN GO ON STAGE WITH KENDRICK LAMAR TO PERFORM “NOT LIKE US” pic.twitter.com/EEKLjFzGaj

— bobo (@ohitsbobo) June 20, 2024

Il n’y a pas de match NBA cette nuit

Comme chaque année lors du Super Bowl, la NBA appuie sur le bouton pause.

Certes, trois rencontres sont prévues à 19h et 20h (heure française) mais ensuite il n’y aura aucun match pendant la nuit. L’occasion parfaite pour switcher sur le Super Bowl, d’autant plus que la rencontre sera diffusée sur M6 en plus de beIN Sports.

Saquon Barkley est un phénomène à la “Derrick Rose” et “Russell Westbrook”

Saquon Barkley, le running back des Eagles, sera l’une des têtes d’affiche du Super Bowl. On parle du meilleur coureur de la NFL et d’un joueur qui vient d’être élu “Joueur Offensif de l’Année” en NFL, après avoir parcouru plus de 2 000 yards au sol durant la saison. Barkley est un véritable phénomène athlétique, combinant rapidité – puissance – explosivité.

Quand un journaliste lui a demandé cette semaine quelle était sa comparaison NBA, voici ce que Barkley a répondu :

“Je dirais Derrick Rose ou Russell Westbrook.”

THE 180 HURDLE??? DID SAQUON JUST INVENT THIS?!

📺: #JAXvsPHI on CBS/Paramount+

📱: https://t.co/waVpO8ZBqG pic.twitter.com/tYThjnbdgG

— NFL (@NFL) November 3, 2024

Les Eagles sont la nouvelle équipe préférée de Guerschon Yabusele

Auteur d’une superbe saison aux Sixers malgré les mauvais résultats de ces derniers, le Français Guerschon Yabusele a été adopté par les fans des Philadelphia Eagles. La preuve, le Dancing Bear a été aperçu en train de danser en tribunes lors de la finale de Conférence NFC, qui s’est jouée à Philly et qui a vu les Eagles l’emporter largement contre Washington (55-23).

@RTRSPodcast @SpikeEskin @Michael_Levin Yabu is PUMPED for the Super Bowl!! pic.twitter.com/Fh9E3nQkFt

— Sam Hinkie’s Burner (@HinkiesBurner) January 26, 2025

Réputés pour leur passion extrême envers leur équipe (pour le meilleur et le pire), les fans des Eagles seront évidemment au taquet pour soutenir leur équipe lors du Super Bowl. Il ne faudra pas être surpris si Guerschon se retrouve en slip dans les rues de Philly en cas de victoire.

Le Superdome, un super stade rempli d’histoire

Le Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles se jouera à la Nouvelle-Orléans, dans le mythique Superdome (situé juste à côté de la salle des Pelicans). En plus d’accueillir des matchs de football américain, ce stade de 73 000 places a aussi été le théâtre de certains des plus grands événements de l’histoire du sport (mais pas que), et notamment de moments basketballistiques légendaires.

On pense évidemment au shoot de Michael Jordan lors de finale universitaire 1982 entre North Carolina et Georgetown, et au game-winner de Keith Smart avec Indiana en 1987. On pense aussi à ce temps-mort pris par Chris Webber qui a condamné le Fab Five de Michigan lors de la finale NCAA 1993. Dix années plus tard, c’est Carmelo Anthony qui a rayonné au Superdome pour porter Syracuse au sommet lors du Final Four.

Sachez aussi que le Superdome a accueilli les matchs du New Orleans… Jazz à l’époque de Pete Maravich (deuxième partie des années 1970). Enfin, les Bulls de Jordan ont joué en octobre 1991 un match de pré-saison dans ce stade (face aux Nuggets), devant une affluence record de 31 000 personnes !

The first of many clutch shots for Michael Jordan, lifting @UNC_Basketball to the 1982 National Championship. pic.twitter.com/KasOzTjcAg

— ESPN (@espn) April 19, 2020

Taylor Swift pourrait être demandée en mariage

La rumeur la plus folle entourant le Super Bowl, c’est sans doute celle-là : la popstar Taylor Swift pourrait être demandée en mariage par son compagnon Travis Kelce, qui est le tight end star des Kansas City Chiefs.

Quel rapport avec le basket nous direz-vous ? Eh bah sachez que Taylor Swift et la NBA possèdent elles aussi une relation privilégiée.

Saviez-vous que Swift avait chanté l’hymne national américain avant un match NBA quand elle avait… 12 ans en 2002 ? Ironie de l’histoire, c’était à Philadelphie.

Saviez-vous que Taylor Swift a fait une séance d’entraînement avec Amar’e Stoudemire et Carmelo Anthony quand ces deux-là étaient encore aux Knicks ?

Saviez-vous qu’il y a des Swifties parmi les joueurs NBA, comme Russell Westbrook et Jimmy Butler ?

Saviez-vous que le succès de Taylor Swift représentait une source d’inspiration pour Kobe Bryant, et inversement ?

Récemment aperçu aux côtés de Caitlin Clark lors d’un match de Playoffs des Chiefs, Taylor Swift représente l’attraction principale partout où elle va. Et ce sera une nouvelle fois le cas ce dimanche à la Nouvelle-Orléans, pour le Super Bowl.