Trois petits matchs ce soir, programme léger pour cause de Super Bowl un peu plus tard dans la nuit. De la NBA le dimanche soir de 19h à 22h30, que demande le peuple à part un seau de pop-corn.

Le programme NBA de ce soir

19h : Pistons – Hornets

20h : Rockets – Raptors

20h : Bucks – Sixers

0h30 : Eagles – Chiefs (Super Bowl !)

Pas de Giannis vs Joel

Si Joel Embiid est annoncé questionable, on sait déjà que Giannis Antetokounmpo ne jouera pas ce soir face aux Sixers. Si le reste des leaders est présent on devrait tout de même avoir un match sympa, et à 20h on ne va pas cracher dessus.

Mais aussi

Cade Cunningham et les Pistons ont de bonnes chances de démarrer les Hornets

Les Rockets sont en back-to-back mais ils affrontent les faiblards Raptors, qui ne pourront pas encore compter sur leur recrue Ingram

Les Français sur le pont

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün visitent le Michigan

Guerschon Yabusele va grailler Bobby Portis

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici