Les Memphis Grizzlies n’ont jamais tremblé face aux San Antonio Spurs cette nuit. À domicile, ils ont complètement maîtrisé les Texans malgré 27 points, 10 rebonds et 5 passes décisives de Victor Wembanyama !

Lorsque les Memphis Grizzlies lancent Yuki Kawamura en fin de match, c’est souvent que la rencontre s’est très bien passée. Bizarre en revanche de ne plus apercevoir Sidy Cissoko dans les garbage-time des Spurs, lui qui s’est envolé pour Sacramento.

Mais avant cette oppositions de bancs, on a rapidement cru à un duel de stars. Après quatre minutes, Victor Wembanyama avait déjà inscrit 12 points, tandis que Ja Morant était responsable de 14 des 17 unités des Grizzlies. Mais rapidement, le Français est sorti une première fois, peut-être encore un petit peu gêné par sa maladie récente, et l’écart s’est creusé.

Wemby from the logo… with a nice bounce 😉

A quick 12 for Victor on NBA League Pass! pic.twitter.com/rGML173bJ9

— NBA (@NBA) February 4, 2025

Lors de ses retours sur le parquet, l’alien a été efficace, compilant 27 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 contres et 2 interceptions à 10/20 au tir, mais le plus souvent à -20, ces actions semblaient presque être faites dans le vide.

CASTLE OFF THE BACKBOARD TO WEMBY 🫨 pic.twitter.com/eybZwbSvCE

— NBA (@NBA) February 4, 2025

En face, Jaren Jackson Jr a été excellent des deux côtés du terrain en inscrivant 31 points en plus de ses possessions défensives sur Wemby et GG Jackson a signé son retour en grande forme avec, lui aussi, 27 unités.

Si l’ailier retrouve son niveau de l’année dernière et que Vince Williams JR parvient à faire de même à son retour de blessure, les Grizzlies seront très dangereux en Playoffs, et les Spurs ont déjà pu le constater !