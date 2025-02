Ce Thunder – Bucks du 3 février ne restera pas dans les annales, à part peut-être celles de la famille Dieng. Mais vous savez quoi ? Au vu de la conjoncture actuelle à Oklahoma City, toute perf du Français est bonne à prendre, en espérant qu’il ne soit pas déjà… trop tard.

Le choc de la nuit entre OKC et Milwaukee n’en a absolument pas été un. Pas de Giannis Antetokounmpo, pas de Damian Lillard, pas de Khris Middleton, pas de Brook Lopez, pas de Bobby Portis, et c’est à se demander si Doc Rivers n’a pas songé un moment enfiler le short pour aller servir de viande crue à Shai Gilgeous-Alexander et ses dawgs.

Au final on a très vite compris ce qu’il allait se passer, 39-22 étant à la fois le score du premier quart-temps et du deuxième en faveur de qui vous savez, SGA atteignant d’ailleurs la mi-temps avec 30 points au compteur, bah voyons. De deuxième mi-temps il n’y aura pas plus qu’une première, avec deux équipes profitant de la soirée pour faire tourner leurs effectifs, et c’est là que notre jeune ailier français se distingue…

Another one❗️

Disponible, tranchant, en défense et en attaque, adroit, précis. On a demandé à Ousmane de profiter de la brèche alors Dieng a Ousmané, une soirée qui fait sans doute beaucoup de bien au moral d’un jeune joueur plus que jamais brinquebalé entre NBA et G League et qui voit la trade deadline (jeudi) se rapprocher et donc un potentiel couperet se rapprocher, lui qui semble rarement dans les petits papiers de Mark Daigneault.

Ousmane Dieng today

21 points

8 rebounds

5 assists

9/13 shooting

3/5 from 3 pic.twitter.com/6vSH8dDzqf

21 points qui s’envoleront probablement aussi vite dans les mémoires qu’ils ont été scoré ce soir, mais une promesse tout de même, celle d’un jeune joueur capable de faire du sale avec le capital confiance suffisant. Faudrait enchainer maintenant, même si ça s’annonce coton.