Dans ce match de haut de tableau entre Knicks et Rockets, un héros s’est érigé. Jalen Brunson est monté en puissance tout au long de la rencontre pour offrir un quatrième quart-temps exceptionnel au Madison Square Garden. Victoire 124-118 des Knicks grâce à leur meneur de jeu !

Quoi de plus satisfaisant qu’un Madison Square Garden en feu, même au beau milieu de février. Jalen Brunson a fait naitre l’éruption grâce à un quatrième quart-temps de folie. Alors qu’il était de plus en plus convaincant au fil du match, le Franchise Player a définitivement pris les choses en main. 17 points dans la période avec des paniers de plus en plus clutchs au fil du temps et des magnifiques célébrations.

JALEN BRUNSON IS COLD 🥶

Knicks up 4 with a minute remaining 🍿👀 pic.twitter.com/F0qTghjOHz

— NBA TV (@NBATV) February 4, 2025

KNICKS W.

42 points… and this celly from @jalenbrunson1 🥶 https://t.co/uILhCVAKmd pic.twitter.com/K8Wuk1iVY1

— NBA (@NBA) February 4, 2025

Alors que les Knicks n’arrivaient plus à faire des stops, il fallait un Brunson royal pour échanger les paniers. Des finitions proches du panier, des tirs de loin, de l’attitude pour mettre la pression sur les arbitres en fin de match, il s’est occupé de tout et a offert une victoire référence face à une superbe équipe des Rockets.

Parce que Houston ne s’est pas laissé faire loin de là. Dès le début du match, Amen Thompson a montré l’étendue de ses progrès sur la plus belle scène du basket-ball moderne. 25 points, 11 rebonds et 11 passes décisives pour le jumeau d’Ausar qui a longtemps fait vaciller tout New York. Il y a eu Karl-Anthony Towns pour répondre, puis Mikal Bridges, mais c’est bien le coup de chaud de JB qui a empêché la climatisation de Thompson !

Amen Thompson tonight:

25 Points

11 Rebounds

11 Assists

2 Steals

1 Block

56% FG

Superstar ➡️ Soon pic.twitter.com/QzEiMhBwqa

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 4, 2025

Le meneur de jeu des Knicks termine la rencontre avec 42 points, 6 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions à 14/27 au tir et 13/14 sur la ligne des lancers francs.

Ce genre de matchs ne peut que donner de la confiance au groupe. Ces Knicks-là peuvent être un sacré poil à gratter à l’Est en Playoffs. Jalen Brunson fera tout pour !