Huit de suite, ça commençait à faire beaucoup. On ne parle pas des superstars transférées sans qu’on leur en ai parlé au préalable mais bien des défaites consécutives des Hawks, série en cours avant le match de la nuit à Detroit. Bonne nouvelle pour les amateurs de fauconnerie, la série est terminée.

A New York, Minneapolis, Cleveland ou dans l’Indiana, face aux Rockets, aux Pistons ou deux fois contre Toronto… les Hawks n’y arrivaient plus.

Huit défaites de suite, l’annonce de la fin de la saison prématurée pour le crack Jalen Johnson, et ne manquait plus que Trae Young ne soit transféré à la surprise générale pour plonger Atlanta dans le noir.

Mais comme souvent, c’est donc par… Trae Young que la lumière revint. Mais pas que. Un match plus abouti des joueurs de Quin Snyder, l’aspirateur Dyson Daniels à trois gouttes du five by five et qui pourrait être un candidat au DPOY dans un monde où Wemby n’existe pas, De’Andre Hunter pour une fois dans le cinq mais toujours solide et, alleluia, un Zaccharie Risacher encore bien tranchant avec 17 points.

Voilà pour les bons points de la soirée, le gros point noir étant que les Faucons sont passés à deux doigts d’un bon gros choke quand ce All-Star de Cade Cunningham a estimé qu’il allait gagner ce match. CC puis Ausar Thompson et Tobias Harris répondaient à un Trae Young qui prenait les choses en main, mais comme si souvent déjà dans sa carrière, le buzzer approchant agira comme une motivation supplémentaire pour le dégarni de Georgie, n’est-ce pas Malik Beasley.

TRAE. FUCKING. YOUNG.

pic.twitter.com/WgNH24ugVo

Dans une saison où la Conférence Est offrira encore plus que d’habitude une ou deux places en Playoffs à des équipes moyennes, les Hawks ont leur coup à jouer et Trae Young a donc redémarré la machine à victoires, tout en faisant la nique en live à celui qui lui a plus ou moins barré la route du All-Star Game cette année, sans que ce ne soit non plus un scandale. Tout ça pour dire quoi ? Que peu importe le temps qu’il fait dehors, peu importe l’équipe d’en face, que ce soit au Madison ou dans l’antre des GOAT Tim Hardaway Jr. et Jalen Duren, Trae Young rime toujours avec game winner, Trae Young rime toujours avec basket-ball.