C’était la grosse actu attendue cette nuit du côté de Portland. Non, on ne parle pas du reveal du véritable niveau de Scoot Henderson mais bien d’un énorme step dans la carrière de Devin Booker, de passage avec les Suns dans la Cité des Roses. Et comme prévu, Devin Booker a répondu présent !

Si vous ne connaissez pas encore Walter Davis, il est temps de vous y intéresser. On parle d’un joueur rookie de l’année et six fois All-Stars, dont le maillot est retiré à Phoenix.

Mais pourquoi parle-t-on de ce bon vieux Walter aujourd’hui ? Hormis pour le fait que ce prénom soit dingue ? Tout simplement car il était jusqu’à cette nuit le meilleur scoreur all-time des Suns, et qu’il vient donc d’être dépassé par un certain Devin Booker, membre des Suns depuis sa Draft en 2015 et devenu très vite à Phoenix l’un des meilleurs attaquants de la planète.

Le nouveau classement, tout frais tout beau :

Devin Booker : 15 668, série en cours

Walter Davis : 15 666

Alvan Adams : 13 910

Kevin Johnson : 12 747

Shawn Marion : 12 134

Dick Van Arsdale : 12 060

Amar’e Stoudemire : 11 035

Steve Nash : 10 712

Paul Westphal : 9 564

Larry Nance : 8 430

Plusieurs lectures à ce classement. On pourrait d’abord dire que les trois quarts des gens qui nous liront ne connaissent pas la moitié des joueurs du Top 5 et que les Phoenix Suns n’ont pour ainsi dire pas vraiment d’histoire, mais ça ce serait uniquement pour titiller gratos quelques âmes sensibles levées du mauvais pied. Non, très sérieusement, ce que l’on peut avancer c’est surtout que devenir le meilleur scoreur de l’histoire de sa franchise à 28 ans c’est tout simplement monstrueux, mais en même temps très logique pour un mec qui a quand même collé 70 points en un match en saison sophomore.

Devin Booker just became the @Suns all-time leading scorer ‼️

15,668 points and counting… pic.twitter.com/3WMqQdGngg

— NBA (@NBA) February 4, 2025

Né pour scorer, D-Book avait failli entrer dans l’histoire des Suns en 2021 mais il avait buté sur les Bucks. Février 2025 le voici, déjà, comme le scoreur le plus prolifique d’une franchise vieille de 50 ans. La perf est monumentale, et dire que l’autre moitié est encore à faire…