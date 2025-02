La nuit des Français en NBA : cinq tricolores à plus de 17 points !!!

Il n’y en a eu que peu des nuits comme ça dans l’histoire du basket-ball tricolore en NBA. Cinq joueurs différents se sont distingués en inscrivant plus de 17 points. Les fans français ne peuvent que profiter !

Pistons – Hawks : 130-132 (stats)

: 130-132 (stats) Hornets – Wizards : 114-124 (stats)

: 114-124 (stats) Knicks – Rockets : 124-118 (stats)

– Rockets : 124-118 (stats) Thunder – Bucks : 125-96 (stats)

– Bucks : 125-96 (stats) Wolves – Kings : 114-116 (stats)

: 114-116 (stats) Grizzlies – Spurs : 128-109 (stats)

– Spurs : 128-109 (stats) Jazz – Pacers : 111-112 (stats)

: 111-112 (stats) Nuggets – Pelicans : 125-113 (stats)

– Pelicans : 125-113 (stats) Blazers – Suns : score à venir (stats)

Warriors – Magic : 104-99 (stats)

Zaccharie Risacher

Le numéro 1 de la dernière Draft est en mode Monsieur Propre. Cette rencontre contre les Pistons était la troisième d’un roadtrip des Hawks au cours duquel il n’a pas perdu le moindre ballon. Au-delà de cet élément, Zacch’ a réalisé une très belle deuxième mi-temps cette nuit et a grandement participé à la victoire des siens : 17 points à 5/9 au tir, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception !

Bilal Coulibaly

Il n’était pas loin de battre son record en carrière. Avec 18 points en première mi-temps, le joueur des Wizards était très bien lancé, mais il ne s’est illustré à nouveau que dans les 90 dernières secondes du match. Suffisant pour mettre le verrou sur une deuxième victoire consécutive. 26 points à 9/16 au tir, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

26 points pour Bilal Coulibaly 🇫🇷

Une deuxième victoire de suite 🥳

Le GROS tir dans le money time pour terminer les Hornets🫡

Le crack est en grande forme ! pic.twitter.com/MbZSHG9grg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2025

Moussa Diabaté

Mark Williams a été très bon cette nuit et par conséquent, le pivot français a un petit peu moins brillé. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas fait le travail. Moussa Diabaté continue à montrer qu’il est un bon back-up méritant un contrat garanti. 5 points, 7 rebonds et 1 passe en 16 minutes, c’est propre.

Rudy Gobert

Nouvelle défaite serrée des Timberwolves cette saison (la 872e environ). Mais Rudy Gobert a quand même profité de son opposition face à Domantas Sabonis pour claquer une de ses meilleures performances offensives de la saison. 19 points à 8/9 au tir, 13 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception.

Ousmane Dieng

Un des meilleurs matchs en NBA de l’ailier du Thunder. Les Bucks ont aligné une équipe Z, ce qui a permis à la meilleure franchise de NBA cette saison de dérouler et ainsi de pouvoir davantage faire jouer le Français. Dieng a su saisir l’opportunité avec 21 points à 9/13 au tir, 8 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception. De quoi repousser un temps la G League ?

OUSMANE DIENG.

BEST NIGHT OF HIS SEASON. pic.twitter.com/wZIPfTAaeV

— Thunder Lead (@ThunderLead) February 4, 2025

Victor Wembanyama

Le génie des Spurs a signé un début canon avec 12 points en 4 minutes, mais sa performance s’est un petit peu essoufflée au fil de la rencontre. Il est tout de même resté assez efficace lors de ses minutes sur le parquet, malgré une défaite assez large contre les Grizzlies. La feuille statistique est fournie avec 27 points à 10/20 au tir, 10 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions.

Et en G League ?

24 points (10/14), 2 rebonds et 3 passes pour Rayan Rupert face aux Windy City Bulls !

9 points et 10 rebonds pour Armel Traoré face au Oklahoma City Blue

Le programme NBA de ce soir