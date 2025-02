Si vous avez vécu la dinguerie de jeudi soir en direct, sachez que les Bleues remettent le couvert – pour la dernière fois de l’hiver – cet après-midi à Riga. Ça ne devrait pas être aussi simple, mais ça ne devrait pas non plus poser trop de problèmes.

Jeudi soir, pendant que la NBA vivait au rythme de la trade deadline, les filles de Jean-Aimé Toupane en collaient 101 à l’Irlande. Pas 101 points marqués hein, 101 points… d’écart. Plus grosse rouste de l’histoire des Bleues, match super cringe mine de rien mais bon à prendre pour la deuxième meilleure équipe du monde, à 20 centimètres près.

Qualification en poche pour l’EuroBasket 2025, personne n’en doutait vraiment mais encore fallait-il le faire. Cet après-midi à Riga ? Dernier match de la campagne de qualif, face à Israël, que les Bleues avaient battu de 30 points à l’aller.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗔𝗬 ⚔️

🆚 Israël 🇮🇱

📍 Riga, Rimi Olympic Centre

⏰ 15h00

📺 https://t.co/8lLBGfhtFZ / Différé à 19h00 sur @lachainelequipe

📲 #ISRFRA #PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/aY5a5ZmBSc

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 9, 2025

Jean-Aimé Toupane a opéré quelques changement dans ses 12, avec notamment la première sélection attendue pour la reine du 3×3 Myriam Djekoundade et la réunion des deux soeurs Djaldi-Tabdi, Clarince et Maëva, pour la première fois ensemble sous le maillot bleu.

💪 Le groupe des 12 pour dimanche : Ayayi, Badiane, Bernies, Clarince Djaldi-Tabdi, Maëva Djaldi-Tabdi, Djekoundade, Fauthoux, Lacan, Leite, Rupert, Salaün, Touré.#PassionnémentBleu | #EuroBasketomen pic.twitter.com/8i2C6ZOTMf

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 7, 2025



Pauline Astier et Dominique Malonga sont préservées pour ce match sans enjeu, et les Bleues auront donc comme principal objectif de terminer la campagne comme elles l’avaient débuté, sérieusement, avec application, histoire de rappeler une nouvelle fois quel genre de Dream Team elles sont, avant de souffler et de se projeter, plus tard, vers un objectif doré à l’Euro, une médaille que les Françaises n’ont pas gagné depuis 2009.

