Moussa Diabaté signe un contrat de 3 ans aux Hornets !

Moussa Diabaté fait du bon boulot du côté de Charlotte, et c’est pour cette raison que les Hornets ont décidé de le récompenser avec un contrat NBA standard pour les trois prochaines années !

Jackpot pour le natif de Paris, puisque sa présence sous les panneaux, sa hargne et son profil de pivot à l’ancienne ont convaincu ses dirigeants de le conserver sur la durée. Initialement titulaire d’un two-way contract, le joueur drafté par les Clippers s’est fait une place dans la rotation de Charles Lee, profitant notamment du manque de véritables pivots de métier, puis des absences pour blessures de Mark Williams, qui va finalement rester aux Hornets. Suffisant pour signer un contrat de trois ans, comme le rapporte Shams Charania d’ESPN. Le montant n’a pas encore été dévoilé, mais c’est déjà une sacrée preuve de reconnaissance de la part de sa franchise, qui compte bien avancer avec lui.

The Charlotte Hornets are converting two-way forward Moussa Diabate to a standard three-year NBA contract, sources tell ESPN. Diabate has averaged 4.7 points and 7.1 rebounds this season for the Hornets. pic.twitter.com/jLw1pAVhX7

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Les statistiques du pivot français ne sont pas forcément ronflantes : 4,7 points et 7,1 rebonds de moyenne sous la tunique bleu ciel, mais bien au-delà des chiffres, c’est l’impact mis par le joueur et sa complémentarité avec l’effectif déjà en place qui le mettent aussi en valeur, dans un registre de besogneux. Ce genre de pivot à l’ancienne, comme peut l’être Mark Williams lorsqu’il est apte à jouer, est un profil qui colle parfaitement au style de jeu de LaMelo Ball, le maître à jouer de cette équipe. Et même si Jusuf Nurkic vient d’arriver à Charlotte, Moussa Diabaté continuera d’en imposer dans la raquette et de prendre la lumière par son travail et sa… discrétion. Une récompense amplement méritée pour l’une des belles surprises de la saison du côté de la Caroline du Nord !

Source texte : ESPN