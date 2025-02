La nouvelle vient de tomber, comme un cheveu sur la soupe, mais elle est officielle : Giannis Antetokounmpo est blessé au mollet et ne pourra pas tenir sa place au All-Star Game.

C’est la tuile pour le Greek Freak… Puisque le mollet droit du joueur des Bucks a lâché. En proie à des soucis de santé depuis quelques matchs, il a été révélé que le joueur a subi une contracture. Et si la blessure n’est pas grave, elle le tiendra éloigné des parquets suffisamment longtemps pour l’obliger à renoncer au All-Star Game, pour lequel il était parmi les “titulaires”.

Shams Charania d’ESPN a confirmé l’absence du joueur. Giannis est le premier joueur à être forfait pour ce NBA All-Star Week-end 2025, et on espère qu’il n’y aura pas trop de joueurs qui suivront. En ce qui concerne la durée d’absence du natif d’Athènes, elle devrait être assez courte et le champion NBA 2021 devrait faire son retour sur les parquets peu après le All-Star Break.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo will be sidelined through the next week due to a mild calf strain and will miss the NBA All-Star Game next Sunday, sources tell ESPN. Antetokounmpo, out since Feb. 2, is expected to return to action shortly after All-Star break. pic.twitter.com/wl8Lu6yWNq

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Les équipes pour le mini-tournoi du All-Star Game étaient déjà tombées, et c’est la Team Chuck va donc devoir trouver un remplaçant à Giannis Antetokounmpo, et vu la composition à dominante internationale de l’équipe, pas impossible que l’on retrouve un nouveau joueur étranger dans la team.

Si on veut rester dans ce thème, on peut penser à Franz Wagner, qui a porté le Magic sans Paolo Banchero (qui a quant à lui manqué trop de matchs pour y postuler)… avant de se blesser à son tour. Et si on veut absolument un forward, envoyons Jarrett Allen, car la vie est une fête.

Si on veut être plus rationnels, on se tournera plutôt vers LaMelo Ball, showman invétéré, qui a longtemps caracolé en tête des votes des fans, Tyrese Maxey, qui aurait pu en faire partie sans le piètre bilan des Sixers, ou encore Trae Young, considéré comme le plus gros snub de cette édition 2025. D’ailleurs, l’équipe de Charles Barkley aurait bien besoin d’un autre guard dans ses rangs.

Initialement composée de Giannis donc, mais aussi Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns et Donovan Mitchell, seul américain du crew, un meneur de métier en plus ne serait probablement pas de trop. À Adam Silver de trancher désormais.

Source texte : ESPN