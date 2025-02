L’Équipe de France féminine en balade face à Israël (100-39) 

Quelques jours après une raclée mémorable infligée à l’Irlande, l’Équipe de France féminine finit sa promenade dans ces éliminatoires pour l’EuroBasket 2025. Sans forcer leurs talents, les filles de Jean-Aimé Toupane ont écrasé Israël ce dimanche. (100-39)

Déjà qualifiées pour l’EuroBasket 2025, les filles de l’Équipe de France voulaient valider le plein dans ces éliminatoires et nos Bleues n’ont pas fait dans la demi-mesure en marchant sur une équipe d’Israël qui n’avait tout simplement pas les armes pour tenir. Si cette dernière a pu sauver les meubles dans le premier quart-temps, elle a ensuite sombré, ne scorant que… 23 points dans les trois derniers quart-temps, permettant aux filles de Jean-Aimé Toupane de corser l’addition. On n’est pas sur du +100 cette fois mais quand même un +61 qui ne laisse aucun doute sur l’écart entre les deux équipes.

Iliana Rupert a fini meilleure marqueuse du match avec 17 points, auxquels elle ajoute 6 rebonds et 5 passes. 6 filles sont à 9 points ou plus pour les Bleues. En face, la meilleure marqueuse est à 8 unités. La France finit donc en tête de son groupe E avec un parfait 6/6 et une différence de points de +309 ! Il faudra s’attendre à une compétition plus relevée d’ici quelques mois pour l’EuroBasket organisée en Italie, en Allemagne, en Grèce et en République Tchèque. L’Espagne et la Belgique seront les principales rivales des Françaises pour la victoire finale.