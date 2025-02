Damian Lillard (43 points) et les Bucks dominent les Sixers

Malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks n’ont pas trop tremblé pour se défaire des Philadelphia Sixers ce dimanche soir. (135-127) Damian Lillard a été excellent, bien secondé par les soldats du banc. En face, Philly n’a pas tenu la distance faute de soutien à ses leaders.

Pour retrouver les stats du Doc Riversico, c’est par ici

Dans notre soirée à seulement trois matchs pour cause de Super Bowl, ce Bucks – Sixers avait tout du choc. Une affiche un peu moins glamour à cause du forfait de Giannis Antetokounmpo mais on avait quand même plusieurs All-Stars sur le terrain pour s’amuser, sans oublier la partie historique avec la retraite de la légende Hubie Brown aux commentaires (on y reviendra).

Les tauliers ont d’ailleurs (presque tous – coucou Paul George) fait honneur à leurs statuts. Côté Philly, la paire Maxey – Embiid a longtemps répondu à la flambée de Damian Lillard. Sans son copain Freak, Dame Dolla a été le parfait leader des Bucks ce soir avec 43 points, 8 rebonds et 8 passes, 14/27 au shoot et 8/15 à longue distance. Match de patron du meneur All-Star.

Avec l’apport d’un banc très productif porté par le combatif Portis et le létal Trent Jr (41 points à deux), Milwaukee a créer un premier gap en fin de troisième quart-temps. Le début du money time allait définitivement terminé l’affaire. Gary Trent Jr. plante 3 tirs primés de suite dans un 15-2 pour les Bucks qui donne 25 points d’avance à Milwaukee.

Les Sixers s’offraient un baroud d’honneur avec Tyrese Maxey et un Guerschon Yabusele qui chauffait sur les dernières minutes (18 points) mais Philly partait de trop loin pour espérer l’emporter. Belle victoire pour Milwaukee, qui se rassure en l’absence de son leader, alors que l’équipe restait sur 5 défaites en 6 matchs.

Côté Philly, la dynamique ne s’améliore pas malgré la présence des trois leaders sur le parquet. Cela fait trois défaites de suite pour les Sixers, qui restent englués dans le bas du ventre mou à l’Est..

Source stats : ESPN