Cette fois c’est la bonne ! La légende Hubie Brown a commenté son dernier match NBA ce soir, à l’occasion du Bucks – Sixers. Après 35 ans derrière les micros, l’ancien double coach de l’année prend une retraite plus que méritée.

Amoureux inconditionnel du basket, Hubie Brown a longtemps repoussé la date de sa retraite mais à 91 ans, le coach passé par New York, Atlanta ou encore Memphis a finalement dit stop. Accompagné de Mike Breen ce soir, Brown a donc rangé les micros pour de bon au cours d’une soirée où les hommages se sont succédés. Comme un symbole, c’est à Milwaukee que Hubie Brown a commenté son dernier match NBA. Le Wisconsin, c’est justement là où il avait commencé sa carrière NBA en tant qu’assistant.

Les deux équipes du jour ont évidemment pris le temps de féliciter le futur retraité, avec des hommages vidéos ou des cadeaux. Le ballon du match lui a d’ailleurs été remis en fin de rencontre par le corps arbitral.

Coachs, journalistes, joueurs actuels et anciens, beaucoup, beaucoup d’hommages pour celui qui aura commenté la NBA pendant.. 35 ans, couvrant notamment 18 finales NBA. Sa famille était aussi présente en tribunes pour son dernier jour. C’est la fin d’une carrière énorme pour celui qui aura marqué le basket à tous les étages, des joueurs aux consultants en passant par ses pairs coachs. Une retraite plus que méritée pour une légende NBA.

Honored to have you call the last game of your legendary career here in Milwaukee, Hubie Brown! 💚

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2025

after 50+ years in the NBA as broadcaster and coach, Hubie Brown will be calling his last game today.

congratulations on a legendary career! 👏

congratulations on a legendary career! 👏 pic.twitter.com/8fB2bpisR7

— Philadelphia 76ers (@sixers) February 9, 2025

Mike Breen: "You've been like a father to many of us, our NBA father."

Hubie Brown: "Can we pause as I have a tear here?"

All the feels on ABC for Hubie's last game 🥺

— NBA (@NBA) February 9, 2025