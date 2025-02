Seulement trois matchs en soirée pour cette nuit de Super Bowl et on vous livre les infos qu’il faut pour vous résumer tout ça en deux temps trois mouvements. C’est parti !

Les résultats de la nuit

Pistons – Hornets : 112-102

– Hornets : 112-102 Rockets – Raptors : 94-87

– Raptors : 94-87 Bucks – Sixers : 135-127

Ce qu’il faut retenir

Damian Lillard (43 points) et les Bucks dominent les Sixers

La légende Hubie Brown a commenté son dernier match NBA

Pas un grand match entre Rockets et Raptors mais l’important pour Houston a été assuré : mettre fin à sa série de 6 défaites.

Au passage, plusieurs bobos à signaler. Alperen Sengun est sorti au bout de 3 minutes à cause de son dos. On va suivre ça pour le All-Star Game.

Gradey Dick pour les Raptors a aussi dû sortir.

Après avoir dynamité le début de match, les Pistons se sont un peu endormis sur leurs lauriers, de quoi se faire quelques frayeurs en fin de match, sans mauvaise conséquence.

La nuit des Français

Moussa Diabaté n’a pas pu fêter son nouveau contrat comme il se doit, sorti sur blessure après avoir pris une paluche d’Isaiah Stewart dans l’œil.

Pas non plus un grand soir pour Tidjane Salaün, qui ne finit pas loin du double-double (8 points, 7 rebonds) mais avec des pourcentages atroces.

Enfin, Guerschon Yabusele a été comme souvent cette saison une bonne surprise. De retour de blessure, il a flambé en fin de match, en vain. (18 points)

Le highlight de la soirée

“It was a fantastic ride… We tried to come to every game prepared. We tried to be able to show you the difference between the weak side and the strong side… So that we never underestimate the IQ of the audience.”

Hubie Brown’s emotional final call 🫡🙌pic.twitter.com/9FFbncTZl3

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 9, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

