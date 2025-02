Les Sixers vont-ils bientôt “shutdown” Joel Embiid et/ou Paul George ?

Alors que les Sixers continuent de s’enfoncer et que deux de leurs stars (Joel Embiid et Paul George) galèrent au milieu des blessures, on se demande si la meilleure chose à faire n’est pas de sacrifier la deuxième partie de saison pour mieux repartir l’an prochain. C’est peut-être vers ce scénario qu’on se dirige au vu des derniers bruits de couloir.

C’est l’heure du All-Star Break, alors faisons un petit point sur la situation à Philadelphie.

Les Sixers – qui ont perdu sept de leurs huit prochains matchs – affichent un bilan de 20 victoires pour 34 défaites (11e à l’Est).

– qui ont perdu sept de leurs huit prochains matchs – affichent un bilan de 20 victoires pour 34 défaites (11e à l’Est). Joel Embiid , qui est récemment revenu d’une absence de 15 matchs, a annoncé qu’il aura bientôt besoin d’une nouvelle opération du genou pour soigner ses bobos actuels.

, qui est récemment revenu d’une absence de 15 matchs, a annoncé qu’il aura bientôt besoin d’une nouvelle opération du genou pour soigner ses bobos actuels. Paul George, recrue star de l’été et détenteur d’un contrat de 212 millions de dollars, est à la ramasse et a besoin d’injections pour soulager ses douleurs (genou, petit doigt) afin de pouvoir jouer.

Pas besoin de vous faire un dessin, les Sixers vivent une saison catastrophique. Et ils pourraient bien décider de la sacrifier si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

“Il arrivera un moment durant la deuxième partie de la saison, et forcément durant l’intersaison, où les Sixers auront des discussions inconfortables concernant la disponibilité (de leurs stars), et sur le fait de potentiellement “shutdown” un ou deux gars durant la deuxième partie de saison.”

Les deux gars dont parle Shams, c’est Embiid et Paul George. Si Joel doit effectivement se faire opérer, le plus tôt semble être le mieux. Attendre l’été risque de plomber le début de la saison prochaine comme cela a pu être le cas cette année. Concernant Podcast P, il ne peut de toute façon pas aider les Sixers actuellement au vu de son niveau de jeu éclaté et de ses limitations physiques.

Est-ce que ça vaut le coup de forcer pour arracher une place au play-in tournament et très probablement se faire sortir dès le premier tour des Playoffs ? Pour nous, la réponse est clairement non, même si sacrifier une saison fait mal pour une équipe en mode “win-now”.

Paul George is receiving injections just to play, per @ShamsCharania

“Thats something players do come playoff time, not necessarily in the regular season”

(h/t @ohnohedidnt24 )pic.twitter.com/RCXSymq7j5

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 13, 2025

Alors que des discussions autour du tanking à Philadelphie ont commencé à voir le jour il y a quelques semaines, elles pourraient donc devenir de plus en plus d’actualité.

Pour rappel : les Sixers devront lâcher leur choix de premier tour de draft 2025 à Oklahoma City si celui-ci n’est pas dans les places 1 à 6. Une raison de plus de sacrifier la deuxième partie de saison…

Source texte : Shams Charania