Joel Embiid pense qu’il devra à nouveau être opéré du genou

Joel Embiid traverse une saison galère où son genou ne cesse de le faire souffrir. Selon le pivot des 76ers lui-même, il aurait besoin d’une nouvelle opération pour pouvoir revenir à 100%.

En voilà, une nouvelle qui ne va ravir aucun fan des 76ers. Selon Lisa Salters d’ESPN qui a pu s’entretenir avec Joel Embiid, l’ancien MVP estime avoir besoin d’une nouvelle opération à son genou ainsi qu’un long temps de récupération pour pouvoir revenir à 100%.

On the broadcast just now, Lisa Salters just relayed after talking with Embiid that he believes “It will likely take another surgery and a long recovery period” to get his knee right

Which, notably, is not what the team has said!

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 9, 2025

Il est vrai que depuis deux saisons, les blessures n’épargnent pas l’intérieur de Philly. Touché au genou l’an passé, Joel Embiid avait serré les dents en Playoffs dans l’espoir de permettre aux 76ers de se défaire des Knicks. Sans succès.

Depuis, les galères s’enchaînent. Jojo avait déjà raté plusieurs matchs en début de saison à cause de gonflements dans ce fameux genou gauche. Si le supposé franchise player tente de revenir sur les parquets, on voit très clairement qu’il n’est pas à 100%.

Pour Joel Embiid donc la seule issue serait une nouvelle opération. Pourtant, il ne compte pas quitter les parquets pour autant.

Hier soir, il était bien sur le terrain pour défier les Bucks et malgré ses 27 points et 12 rebonds, les 76ers se sont inclinés (135-127).

On approche petit à petit de la fin de la saison régulière et il va être l’heure de faire des choix en Pensylvannie. Si Philadelphie est actuellement 11ème de l’Est, les copains de Joel Embiid peuvent encore espérer faire les Playoffs, mais avec un franchise player dans cet état, est-ce le choix le plus judicieux ? Ne serait-il pas préférable de laisser un repos plus que mérité à l’ancien MVP pour qu’il puisse revenir à 100% l’année prochaine ?

Source texte : ESPN