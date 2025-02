Anthony Davis déjà blessé et absent plusieurs semaines…

À peine arrivé à Dallas, Anthony Davis s’est blessé dès sa première rencontre sous les couleurs des Mavs. Victime d’une élongation aux adducteurs, l’ailier-fort manquera plusieurs semaines de compétition et donc logiquement le All-Star Game.

Si la carrière d’Anthony Davis devait se résumer à un match, ce serait cette rencontre entre Mavericks et Rockets. AD a été dominant en première mi-temps avant de… se blesser.

Un constat qu’on a vu bien trop souvent au fil des années.

Auteur d’une entame de match XXL, le nouvel ailier-fort de Dallas a été contraint de sortir au début du troisième quart-temps visiblement touché à l’aine.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

Si le staff médical avait été rassurant après la rencontre, le diagnostic livré par Shams Charania l’est beaucoup moins. Anthony Davis souffre d’une élongation de l’adducteur gauche et sera absent pendant plusieurs semaines.

Dallas Mavericks star Anthony Davis is expected to miss multiple weeks with a left adductor strain, sources tell ESPN. His absence could stretch to a month. pic.twitter.com/WnZUuqZKrw

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2025

En clair : il ne faut pas s’attendre à voir AD sur les parquets avant le mois de mars. Le monosourcil le plus connu de NBA va aussi manquer le All-Star Game, tout comme Giannis Antetokounmpo. Une terrible nouvelle pour les fans de Dallas qui s’attendaient à avoir un représentant sur le terrain du match des étoiles le week-end prochain.

Plus sérieusement, c’est un énorme coup dur pour les Mavs, enlisés dans les places du Play-In à l’Ouest alors qu’ils ont l’effectif de pouvoir prétendre au top du classement.

Alors, Anthony Davis sera-t-il de retour à 100% pour permettre de faire un run en fin de saison ? L’avenir nous le dira, mais il vaudrait mieux.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas pour tirer sur l’ambulance, mais Nico Harrison, le GM des Mavs et l’ennemi public numéro 1 à Dallas, reprochait à Luka Doncic de trop se blesser. Coup du sort ou karma, mais sa nouvelle recrue n’a même pas joué un match plein avant de rejoindre l’infirmerie…

