Le trade Luka Doncic continue de faire couler beaucoup d’encre et c’est au tour de Patrick Dumont, le propriétaire des Mavericks de s’exprimer sur le départ de sa désormais ancienne superstar.

Pourquoi les Mavericks ont-ils transféré Luka Doncic ? Cette question a été dans la tête de tous les fans de NBA à travers la planète lorsque cet incroyable trade a été annoncé.

Au-delà des hypothèses que chacun pouvait émettre, on était tous à la recherche d’une raison plus ou moins officielle. Patrick Dumont, le propriétaire des Dallas Mavericks a pris la parole à ce sujet pour surtout tenter de justifier un move pour le moins particulier :

“Si vous regardez les plus grands de cette Ligue, les personnes avec qui vous et moi avions grandi, les Jordan, Bird, Kobe ou Shaq, ils travaillaient vraiment dur tous les jours avec pour unique objectif de gagner. Et si vous ne pensez pas comme ça, ça ne fonctionne pas et vous ne devriez pas être membre des Dallas Mavericks.” Patrick Dumont, proprio des Mavs

Mavs owner Patrick Dumont:

“If you look at the greats in the league, the people you and I grew up with — Jordan, Bird, Kobe, Shaq — they worked really hard, everyday with a singular focus to win. And if you don’t have that, it doesn’t work… You shouldn’t be apart of the Dallas… pic.twitter.com/SdrWnhF3pN

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 9, 2025

Sacrée déclaration qui compte quelques zones d’ombre. Tout d’abord, le Shaq n’était pas réputé pour être le mec le plus assidu. Plusieurs fois, il est arrivé à des camps d’entraînement en étant hors de forme. On a du mal à faire le lien avec la mentalité de compétiteur qui semble si importante aux yeux de Patrick Dumont.

Autre point, Luka Doncic s’est quand même beaucoup sacrifié pour tenter de porter les Mavs au sommet notamment en Playoffs, l’année dernière.

So he didn’t work hard to get you guys to the finals last year dealing with this? pic.twitter.com/X9rmMpUTRi

— Paulos (@LoswitheMos) February 9, 2025

Cette déclaration semble être une nouvelle tentative maladroite pour justifier un transfert qui l’est tout autant. Si certains pensent que les vraies raisons derrière ce trade sont extra-sportives, cette sortie ne va pas les faire changer d’avis.

Source texte : Brad Townsend