Quelques modifications dans le groupe France où suite aux forfaits d’Evan Fournier et Jaylen Hoard, Timothée Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie ont été appelés en renfort.

Si Evan Fournier semblait bien partant pour participer aux prochaines fenêtres internationales des 21 et 24 février prochains, il ne sera finalement pas présent.

L’arrière de l’Olympiakos est absent pour des raisons personnelles.

Le groupe des Bleus modifié 🔄

Evan Fournier (raisons personnelles) et Jaylen Hoard (touché aux ischios-jambier) sont remplacés par Timothé Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie !

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 10, 2025

C’est évidemment un coup dur pour les Bleus qui se voient privés d’un formidable scoreur qui marche sur l’eau depuis le début de la saison à l’image de ce buzzer beater face à Barcelone en Euroleague.

Espérons pour le pyromane préféré de l’Hexagone qu’il n’y ait rien de grave.

Autre absence, celle de Jaylen Hoard. Blessé depuis quelques semaines, on avait des doutes sur sa disponibilité et ils se sont avérés justes ! Toujours touché aux ischios-jambiers, il ne pourra pas non plus participer aux rencontres face à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine.

Pour les remplacer, Timothée Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie ont été appelés en renfort. Les deux joueurs auront l’occasion de retrouver le groupe France après avoir manqué les Jeux Olympiques de Paris.

Toujours invaincue dans cette phase de Poule de l’EuroBasket, l’équipe de France aura l’occasion de valider leur billet pour la compétition en remportant au moins un de ces deux matchs.

Lors de la phase aller, les Bleus avaient battu la Croatie 73-61 et la Bosnie-Herzégovine 74-64. Espérons le même scénario dans deux semaines.

