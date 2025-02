Mark Cuban a tenté d’empêcher le transfert de Luka Doncic

Mark Cuban, propriétaire légendaire des Dallas Mavericks, a tenté d’empêcher le transfert de Luka Doncic, mais il est intervenu trop tard…

Après la trade de Luka Doncic, la réaction de Mark Cuban était attendu. L’ancien propriétaire de Dallas n’avait pas souhaité s’exprimer déclarant qu’il ne s’agissait plus de son équipe.

Seule certitude qu’on pouvait avoir : l’ancien proprio de Dallas n’aurait jamais validé un trade de sa superstar tant il y avait un lien fort entre les deux.

Ce lien s’est d’ailleurs manifesté dans les derniers instants de Luka Doncic en tant que Maverick. Marc Stein rapporte que Patrick Dumont, l’actuel propriétaire de la franchise de Dallas, n’a jamais consulté l’ancien proprio concernant le transfert de Luka Magic.

Ce qui prouve bien que même s’il est encore propriétaire minoritaire de la franchise du Texas, il n’a plus un rôle si important dans l’organigramme de Dallas.

Autre point, quand Cuban a appris qu’un tel transfert se préparait, il a tenté de convaincre Nico Harrison de faire machine arrière, mais trop tard.

Un accord verbal avait déjà eu lieu entre le GM des Mavs et celui des Lakers, Rob Pelinka.

REPORT: Mark Cuban made a last-ditch effort to stop Nico Harrison from trading Luka Doncic, per @TheSteinLine

“By the time Cuban found out about the Luka-for-AD trade, it was too late. Dumont never approached for advice. Sources say Cuban urged Harrison not to go ahead with the… pic.twitter.com/H3wMQs6iXJ

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 10, 2025

NB

Finalement – comme nous tous – Mark Cuban a assisté impuissant au départ de Luka Doncic vers Los Angeles.

Visiblement même s’il détient encore 27% des part de la franchise, Mark Cuban n’a jamais été consulté dans le cadre de ce transfert que ce soit via Patrick Dumont ou via Nico Harrison.

Néanmoins, il n’a pas manqué d’apporter son avis sur cette situation lors d’un entretien avec Bill Gates où il avait demandé comment l’ancien patron de Microsoft aurait réagi si Steve Ballmer – passé aussi à la direction de Microsoft – avait remplacé Windows 11 par Windows 10, un bon système d’exploitation, mais plus ancien.

Le parallèle est on ne peut plus clair.

Mark Cuban to Bill Gates 🤣

“If you left Microsoft & found out Steve Ballmer traded Windows 11, the new hot operating system, for Windows 10, the Hall of Fame but older system. What would you do?”

(Via Liz Rymarev | @DallasNews) pic.twitter.com/A1c1WSScul

— Ballislife.com (@Ballislife) February 8, 2025

