Le dossier Gabby Williams semblait compliquer à gérer pour le Seattle Storm, mais la Française a fini par prolonger dans la Cité Émeraude pour une saison supplémentaire.

Depuis la fin de saison WNBA, le Seattle Storm et Gabby Williams s’étaient engagés dans un bras de fer particulier. Dans un premier temps, la vice-championne olympique ne souhaitait pas être protégée afin de pouvoir explorer ses options et voir si une destination pouvait l’intéresser davantage.

Sauf que le Storm avait mis une protection sur l’intérieure via la “core designation player“, une option qui peut sembler floue, mais qui peut correspondre au statut d’un agent libre protégé en NBA.

En bref, Seattle pouvait s’aligner sur toutes les offres la concernant, mais la franchise du Washington avait laissé sous-entendre qu’elle travaillerait sur un trade si la Française souhaitait partir ailleurs.

Finalement, de trade, il n’y aura pas. Gabby Williams rempile pour une saison supplémentaire au Seattle Storm comme le rapporte Alexa Philippou d’ESPN.

Breaking: Gabby Williams is signing a one-year deal to return to the Seattle Storm, sources told ESPN.

She was cored by the Storm last month. Although the team agreed to move her if she wished to play elsewhere, sources said, Williams wanted to remain in Seattle. pic.twitter.com/OOLknI3oSk

— Alexa Philippou (@alexaphilippou) February 9, 2025

Si le montant du contrat n’est pas encore connu, l’intérieure pouvait prétendre à un contrat max.

En attendant de revoir – une nouvelle fois – Gabby Williams sous les couleurs du Seattle Storm, la Français continue de faire les beaux jours du Fenerbahçe avant de revenir en WNBA.

Source texte : ESPN