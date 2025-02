Daniel Theis bientôt signé par Monaco ?

Coupé par le Thunder la semaine dernière juste après son transfert, Daniel Theis pourrait bien poursuivre sa carrière avec un retour en Europe et plus précisément du côté de Monaco.

Depuis que Daniel Theis est libre de tout contrat, deux clubs européens se sont lancés dans une bataille à distance pour récupérer l’Allemand : Monaco et le Panathinaïkos.

Selon le média grec SDNA, la Rocca Team serait en pôle position pour recruter l’intérieur.

🇩🇪👀 Daniel Theis is close to returning to Europe after 8 years in the NBA! pic.twitter.com/vMXwkIGuJX

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 9, 2025

Pourtant, le Pana met les petits plats dans les grands pour tenter de faire venir l’ancien Clipper. Toujours selon SDNA, le club grec serait prêt à tout pour signer l’Allemand et ce, peu importe le prix.

Il faut dire que le secteur intérieur des Verts a pris un sérieux coup dans l’aile avec les blessures de Matthias Lessort et d’Omer Yurtseven. Daniel Theis serait donc un renfort de choix, mais le Pana ne parvient pas à le convaincre.

L’Allemand n’écouterait que les offres de Monaco et le club de la Principauté serait sur le point de faire un très gros coup pour la suite de la saison.

Les Monégasques sont classés 4ème pour le moment, mais l’arrivée de Daniel Theis pourrait bien rabattre les cartes.

L’ancien Celtic retrouverait ainsi le championnat européen, un championnat qu’il avait déjà côtoyé par le passé du côté du club allemand de Bamberg où il avait joué 54 matchs pour un petit peu moins de 10 points de moyenne (9,4).

Source texte : SDNA