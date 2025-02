Alors que la NBA Trade Deadline est dans 24 heures et que la planète NBA pourrait bien exploser d’ici là, petit transfert en scred du Oklahoma City Thunder, qui récupère Daniel Theis.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN ce mercredi soir.

Le pivot allemand quitte ainsi les Pelicans pour rejoindre le Thunder, qui récupère en plus du capital draft (pick de deuxième tour à la Draft 2031) dans le lot. La motivation pour la Nouvelle-Orléans est purement financière, les Pels passant sous le seuil de la luxury tax en se débarrassant du contrat expirant de Daniel Theis (2,1 millions de dollars)

🚨 TRANSFERT !!! DANIEL THEIS A OKC !!! https://t.co/ajzDRDGFl2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

Côté Thunder, on renforce la rotation sur le poste de pivot, désormais composée d’Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren et donc Daniel Theis (sans oublier Jaylin Williams). Le premier est déjà passé à l’infirmerie cette saison, le second y est toujours, et le manager Sam Presti a ainsi préféré ajouter un intérieur supplémentaire “au cas où”.

Daniel Theis tourne cette saison à 4,3 points et 4,3 rebonds en 16,3 minutes de moyenne. Anciennement considéré comme un pivot pouvant écarter le jeu, l’Allemand a quelque peu perdu la main au niveau de son shoot extérieur (24,3% à 3-points cette saison), mais pourra quand même donner un coup de main au Thunder dans un rôle très limité.

Sources texte : Shams Charania, Bobby Marks

Daniel Theis faisait partie des meilleures options dans le secteur intérieur à pas cher sur cette trade deadline.

OKC renforce encore plus son frontcourt avec Theis, joueur d’expérience qui s’intègre bien dans chaque franchise NBA, dans sa quête du titre.

En espérant que ça…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025