Transfert NBA : Kyle Kuzma aux Bucks, Khris Middleton à Washington ! (Allez, café)

Trade Deadline oblige, on fait les choses bien chez TrashTalk. Dès qu’un transfert NBA important à lieu, le studio n’est jamais loin pour en débattre en live… et forcément, Kyle Kuzma qui rejoint les Bucks contre Khris Middleton, on doit en parler !

Encore un joli transfert, en cette semaine de trade deadline ! L’ère Khris Middleton à Milwaukee, c’est terminé suite à cet échange entre les Bucks et les Wizards. L’ancien bras droit de Giannis Antetokounmpo rejoint la capitale, pendant que Kyle Kuzma fait le chemin inverse. De quoi améliorer le rendement de l’équipe de Doc Rivers ? Et combien de temps Khris restera chez les Wizards ? C’est l’heure du Allez café spécial trade !