Onze matchs sont au programme cette nuit en NBA et le main-event, c’est peut-être bien le premier. De’Aaron Fox va faire ses débuts aux San Antonio Spurs contre les Atlanta Hawks de Trae Young, joueur qui était souvent fantasmé avec Victor Wembanyama par le passé. Coup d’envoi, 1h du matin !

Le programme NBA de ce soir

1h00 : Atlanta Hawks – San Antonio Spurs

1h00 : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers

1h00 : Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks

1h30 : Toronto Raptors – Memphis Grizzlies

1h30 : Philadelphia Sixers – Miami Heat

1h30 : Brooklyn Nets – Washington Wizards

2h00 : Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls

3h00 : Denver Nuggets – New Orleans Pelicans

3h00 : Utah Jazz – Golden State Warriors

3h30 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

4h00 : Sacramento Kings – Orlando Magic

Hawks – Spurs : entre meneurs et numéros 1 de Draft français

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama a toujours été la raison numéro 1 de regarder un match des San Antonio Spurs. Encore plus lorsqu’il est opposé au seul autre français qui a été drafté en premier dans l’histoire de la NBA : Zaccharie Risacher.

Et pourtant cette nuit, les regards seront tournés vers De’Aaron Fox. Le meneur de jeu vivra sa première rencontre sous le maillot des San Antonio Spurs et il aura fort à faire puisqu’il sera en confrontation directe avec Trae Young, un des joueurs les plus dangereux de la Grande Ligue !

Look who’s in ATL 👀 pic.twitter.com/DtYpYQ04Yt

— San Antonio Spurs (@spurs) February 5, 2025

Nets – Wizards : La NBA vue d’en bas

Deux des pires équipes de NBA s’affrontent alors si vous aimez le tanking, la révélation de joueurs que vous ne connaissez pas et la bouille dans les 4e quart-temps, c’est l’affiche qu’il vous faut. En supplément, un petit duel entre Jordan Poole et D’Angelo Russell, parce que le style c’est parfois plus important que l’efficacité.

Si on regarde ce match (ce qu’on ne fera pas), c’est surtout pour voir si Bilal Coulibaly peut battre son record de points en carrière face à une défausse aussi permissive, surtout maintenant qu’il est “débarrassé” de Kyle Kuzma !

Kings – Magic : les débuts de Zach LaVine

La soirée commence par un début (Fox) et se termine de la même façon, c’est presque philosophique. Zach LaVine va vivre son premier match sous le maillot de Sacramento. Heureusement, il jouera avec DeMar DeRozan, un pivot européen doué offensivement et contre une équipe de la Conférence Est, il ne sera pas trop dépaysé.

Un match important pour deux équipes qui essaient de se qualifier pour les playoffs. Le Magic est en chute libre depuis quelque temps alors qu’on constate des progrès chez les Kings. À voir si les tendances se confirment !

Les Français de la nuit :